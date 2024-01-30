Розширення програми «єОселя»: українці зможуть купувати будинки, дуплекси і таунхауси — Finance.ua

Розширення програми «єОселя»: українці зможуть купувати будинки, дуплекси і таунхауси Сьогодні 16:02 — Кредит&Депозит

Розширення програми «єОселя»: українці зможуть купувати будинки, дуплекси і таунхауси

Програма доступного кредитування від держави «єОселя» масштабується. Відтепер українці зможуть придбати за програмою не лише квартири, а й приватні будинки, дуплекси і таунхауси.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Умови

Розмір житла має не перевищувати 62,5 кв. метра на одну людину, плюс 21 кв. метр на кожного наступного члена сім'ї. Будинок має бути зведений не більш ніж 3 роки тому. Дачні та садові будинки недоступні для оформлення іпотеки.

Ще одне оновлення

Для ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей вибір житла став ширшим.

Вони можуть придбати квартиру під 7% річних у Києві та обласних центрах у будинках віком до 10 років. Або ж у будівлях будь-якого віку в інших населених пунктах — районних центрах, невеликих містах та селах.

Ця умова також діє для військовослужбовців за контрактом, силовиків, педагогів, медиків та науковців — вони можуть узяти кредит під 3% річних.

Як отримати кредит на житло

Щоб отримати вигідні умови кредитування на житло за програмою єОселя, необхідно подати заяву в застосунку Дія. Для цього:

авторизуйтеся в застосунку;

у меню Сервіси виберіть єОселя і натисніть Почати;

виберіть категорію, до якої ви належите;

вкажіть інформацію в заяві (сімейний стан, дані про дітей, житлову нерухомість, дохід тощо);

далі вкажіть дані про житло, яке хочете придбати;

виберіть один або декілька банків, у які хочете надіслати заяву на розгляд, щоб отримати попереднє рішення щодо суми можливого кредиту;

перевірте, підпишіть та відправте заяву.

Після опрацювання заяви отримаєте сповіщення від вибраного банку чи банків про попереднє рішення щодо видачі кредиту.

Читайте також єОселя: які банки видали найбільше кредитів у 2023 році

Нагадаємо, за даними «Укрфінжитло», за державною програмою кредитування «єОселя» планується видати близько 12 000 іпотек цього року. Лише 15% заявок доходять до укладання кредитних угод.

За перший місяць 2024 року 575 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на 1 млрд грн. Від початку дії програми кредити вже отримали 6 900 родин на загальну суму 10,4 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

програма єОселя запрацювала в жовтні минулого року. За цей час 6916 українських родин придбали власні домівки на понад 10,4 млрд грн;

на першому етапі пільгова іпотека зі ставкою 3% була доступна для окремих категорій українців — для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах;

із серпня минулого року програма масштабувалася — і пільговий кредит на квартиру під 7% став доступний для ветеранів війни та членів їхніх сімей; учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни; членів сім'ї загиблих військових; внутрішньо переміщених осіб, а також для всіх українців, які не мають власного житла.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.