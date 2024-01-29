Скільки коштують нові квартири у Києві: свіжа статистика — Finance.ua

Скільки коштують нові квартири у Києві: свіжа статистика Сьогодні 14:05 — Нерухомість

Скільки коштують нові квартири у Києві: свіжа статистика

Як свідчить річна статистика, у столиці подешевшали квартири у новобудовах: з січня 2022-го до січня 2023-го ціни впали майже на 5 000 грн — з середніх 47 750 грн/кв. м до 43 000 грн/кв. м.

Водночас, за даними M2bomber , якщо розглянути коротші періоди, то вартість нових «квадратів» зросла — хоч і не набагато:

за 6 місяців — ціни знизилися в середньому на 200 грн;

за 1 місяць — на 650 грн.

У доларах ціна за нове житло наразі сягнула 1122 $ / кв. м. При тому, що у січні 2023-го показник середньої вартості становив 1225 $ / кв. м.

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Ціни за районами

За статистикою, у січні 2024 року у середньому забудовники просять за квадрат нового житла 24 200 грн.

До п’ятірки районів Києва із найнижчими середніми цінами на нове житло увійшли:

Дарницький — 33 700 грн/кв. м;

Деснянський — 34 100 грн/кв. м;

Солом’янський — 36 500 грн/кв. м;

Святошинський — 39 675 грн/кв. м;

Дніпровський — 39 750 грн/кв. м.

Довідка Finance.ua:

у 2024 році податок на нерухомість потрібно сплатити за звітний 2023 рік. Це обов’язковий платіж, який власники нерухомого майна зобов’язані сплачувати до бюджету. Проте деяким категоріям громадян сплачувати цей податок не потрібно. Хто має право не сплачувати податок на нерухомість у 2024 році - читайте тут;

облаштування надійного укриття в новобудові звичайно тягне за собою додаткові витрати для забудовників. Тому ймовірність того, що вартість квадратного метра житла зросте через наявність у ньому укриття, все-таки існує.



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