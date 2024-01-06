Чи зросте вартість квартири, якщо в новобудові є укриття: відповідь експерта — Finance.ua

Чи зросте вартість квартири, якщо в новобудові є укриття: відповідь експерта Сьогодні 18:14 — Нерухомість

Чи зросте вартість квартири, якщо в новобудові є укриття: відповідь експерта

З початком повномасштабної війни в Україні доволі гостро постало питання облаштування укриттів у громадських місцях і житлових будинках. У серпні 2023 року Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову наявність бомбосховищ у новобудовах.

Вимоги до укриття в багатоповерхівці

Бомбосховище чи укриття насамперед повинно виконувати захисну функцію. До цієї ж категорії належать протирадіаційні укриття та швидкоспоруджувані споруди, які зводять під час особливих ситуацій.

Бомбосховище повинне бути заглибленим у землю й мати залізобетонне перекриття для захисту в разі прямого влучення снаряд. Такі приміщення також повинні бути забезпечені всім необхідним для перебування протягом кількох годин і більше.

Серед базових потреб їжа, вода, туалетне приміщення. У кожної людини також можуть бути індивідуальні потреби, як-от медикаменти, спеціальне харчування тощо, тому про це варто подбати самостійно та заздалегідь.

Чи вплине наявність укриття на ціну квартири

Облаштування надійного укриття в новобудові звичайно тягне за собою додаткові витрати для забудовників. Тому ймовірність того, що вартість квадратного метра житла зросте, все-таки існує.

Проте якщо врахувати створення додаткових заходів безпеки для мешканців, тоді це може бути виправданим рішенням.

Точні цифри щодо додаткових витрат на утримання бомбосховищ наразі невідомі й залежать від різних факторів. Утримання бомбосховища має свою вартість. Її визначать після отримання будинку на баланс керівної компанії.

Вартість комунальних послуг також може зрости у зв’язку з новими витратами.

Однак облаштування укриттів може пришвидшити терміни здачі об'єктів в експлуатацію.

Закон спрощує процедуру передачі земельних ділянок для об'єктів цивільного захисту. Це може допомогти забудовникам набути прав на земельні ділянки для будівництва бомбосховищ за пришвидшеною процедурою.

Чи може підвал стати укриттям

Відповідно до будівельних норм підвал — це окреме приміщення для зберігання різних речей, встановлення технічного обладнання, облаштування пральних кімнат чи навіть додаткових житлових приміщень.

Мешканці житлового будинку повинні мати доступ до підвалу так само як і різні служби обслуговування.

Підвали та бомбосховища є різними за призначенням та не можуть бути взаємозамінними. Обидва типи приміщень можуть існувати паралельно та виконувати свої першочергові функції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.