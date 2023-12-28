Підсумки 2023 року на ринку нерухомості: як змінились ціни та пропозиція на первинному та вторинному ринку — Finance.ua

Підсумки 2023 року на ринку нерухомості: як змінились ціни та пропозиція на первинному та вторинному ринку Сьогодні 13:02 — Нерухомість

Підсумки 2023 року на ринку нерухомості: як змінились ціни та пропозиція на первинному та вторинному ринку

Український маркетплейс Dim.Ria підсумував ситуацію на ринку нерухомості та представив звіт аналітичного центру за 2023 рік.

Первинний ринок нерухомості

Динаміка пропозиції

Станом на грудень 2024 року, працюють 75,4% відділів новобудов в Україні. У столиці активні 74,7% відділів продажу новобудов.

Найбільша кількість активних відділів продажу у Тернопільській області - 97%. Якщо порівнювати до січня 2023 року, то кількість активних відділів продажу зменшилася у Запорізькій та Сумській областях — на 18%.

Інфографіка: Dim. Ria

Загалом протягом року в Україні здано 108 новобудов на 214 секцій. Із них 13 нових житлових комплексів на 32 секції у столиці. У Київській області кількість новобудов становить 18. Станом на грудень 2023 року, частка готових новобудов від усієї кількості - 29%.

Від січня та станом на грудень, користувачі найбільше цікавились новобудовами в Києві — 27,4%, у Львові — 16,4% та у Вінниці — 7,5%.

Ціни

Інфографіка: Dim. Ria

Цьогоріч найбільше зростання ціни зафіксоване в Івано-Франківській області - 79,4%. У Кіровоградській області ціна збільшилася на 47,5%. У столиці вартість квартири виросла на 18,5%, а у області - на 12%.

Якщо аналізувати зміни у середній ціні за м² у грудні до січня 2023 року, то середня вартість однокімнатної квартири по всій Україні виросла на 8,5%, а двокімнатної - на 9,4%.

Вторинний ринок нерухомості

Динаміка пропозиції

Вторинний ринок протягом року значно змінювався під впливом умов розвитку ринку. Якщо порівнювати пропозицію продажу у грудні 2023 року до грудня 2022 року, то кількість оголошень помітно збільшилася в усіх областях.

Інфографіка: Dim. Ria

Попит на вторинну нерухомість зріс, і найсуттєвіші зміни у пропозиції зафіксовано у Київській області. Падіння кількості оголошень спостерігається лише у Сумській області - на 45%.

Ціни

За даними аналітичного центру у грудні середня ціна однокімнатної квартири у Києві складає 88 685 доларів США. До січня 2023 ця ціна виросла на 13%.

Інфографіка: Dim. Ria

У Львівській області середня вартість квартири становить 66 648 доларів США, а у Закарпатській — 53 401 долари США. Якщо аналізувати дані за рік, то суттєве збільшення ціни зафіксовано у Закарпатській області - 43%. У порівнянні до грудня 2023 року середня ціна на однокімнатну квартиру у Київській області впала на 5%.

Інфографіка: Dim. Ria

Станом на грудень 2023 середня вартість квартири в Україні виросла на 6%, а будинку — впала на 7,5%.

Нагадаємо, у 2024 році власники квартир чи будинків заплатять більше за «зайві» квадратні метри, ніж попереднього разу, оскільки розмір цього податку залежить від мінімальної заробітної плати.

Цей податок сплачують особи, які мають квартиру понад 60 квадратних метрів або будинком понад 120 квадратних метрів. Ставку цього податку розраховує місцева влада, яка враховує тип приміщення та його розташування.

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