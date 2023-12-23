Податок на «зайві» квадратні метри: скільки доведеться платити в 2024 році — Finance.ua

Податок на «зайві» квадратні метри: скільки доведеться платити в 2024 році Сьогодні 12:02 — Нерухомість

Податок на «зайві» квадратні метри: скільки доведеться платити в 2024 році

У 2024 році власники квартир чи будинків заплатять більше за «зайві» квадратні метри, ніж попереднього разу, оскільки розмір цього податку залежить від мінімальної заробітної плати.

Цей податок сплачують особи, які мають квартиру понад 60 квадратних метрів або будинком понад 120 квадратних метрів. Ставку цього податку розраховує місцева влада, яка враховує тип приміщення та його розташування.

Розмір податку обчислюється від відсотка мінімальної зарплати у звітному році, який не може перевищувати 1,5% за квадратний метр. Сплатити цей податок потрібно до 1 липня наступного року, тобто 2024 року українці заплатять за 2023 рік.

Необхідно врахувати, що податок нараховується лише на надмірні квадратні метри. Наприклад, якщо людина володіє домом на 125 квадратних метрів, то платитиме вона всього за 5.

Дізнатись точний розмір податку на конкретне житло можна в особистому кабінеті на сайті податкової. Для цього необхідно користуватися наявним там спеціальним калькулятором.

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В 2024 року податок за минулий рік становитиме 1,5% від мінімальної зарплати — 6 700 гривень. За кожен додатковий квадратний метр доведеться сплачувати 100,5 грн.

Хто звільнений від сплати податку на нерухомість

Насамперед, податок не платять власники чиє житло відповідає нормам. Також від податку звільняються фізичні особи, які мають нерухомість:

розташовану на території, де ведуться чи велися активні бойові дії;

розташовану на території, яка перебуває в окупації або тимчасово окупована рф;

непридатну для проживання у зв’язку із війною.

Запізнення з оплатою на 30 днів автоматично збільшить податок на 10%, а більш ніж на місяць — на 20%.

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