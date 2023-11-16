Українці можуть онлайн перевірити майбутню нерухомість — корисні посилання Сьогодні 16:02 — Нерухомість

Українці можуть онлайн перевірити майбутню нерухомість — корисні посилання

Українці зможуть детально перевіряти майбутню нерухомість. Усі відомості про необхідні документи для реєстрації спеціального майнового права відтепер відкрито на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«На порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) стала доступна опція перегляду відомостей по спеціальному майновому праву. Тепер кожен користувач зможе перевірити майбутні обʼєкти нерухомості та дізнатися всю необхідну інформацію про їхнє будівництво», — сказано в повідомленні.

Що можна дізнатись

Користувачі можуть перевірити, чи має право забудовник на виконання будівельних робіт, а також переглянути проєктну документацію на будівництво, містобудівні умови та обмеження.

Ці дані можна знайти у таких розділах порталу:

Договір щодо організації та фінансування будівництва.

Відомості про визначення гарантійної частки та розподіл прав.

Заява про реєстрацію майнового права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

У ЄДЕССБ вже доступні 11 зареєстрованих заяв від замовників будівництва. При цьому ще на понад 60 об'єктів будівництва користувачі вже почали створювати необхідні для реєстрації спеціального майнового права.

Довідка Finance.ua:

спеціальне майнове право — різновид майнового права на об'єкти, які перебувають на етапі будівництва;

тепер, перед тим, як зареєструвати таке право забудовник має створити низку визначених документів в ЄДЕССБ, серед яких — заява про державну реєстрацію спеціального майнового права. Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва та дані про себе;



на порталі «Дія» також доступний кабінет «Моє будівництво». У ньому відображаються всі документи, у яких користувач вказаний як замовник будівництва.



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