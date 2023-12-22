Ринок нерухомості поволі відновлюється: де пожвавлюється попит — Finance.ua

Ринок нерухомості поволі відновлюється: де пожвавлюється попит Сьогодні 17:05 — Нерухомість

Ринок нерухомості поволі відновлюється: де пожвавлюється попит

Ринок нерухомості поволі відновлюється — попит пожвавлюється передусім на готове житло. При цьому зріс попит на оренду, також значно зросли обсяги пільгової іпотеки.

Про це під час презентації Звіту про фінансову стабільність заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова.

«Ринок нерухомості поволі відновлюється, але позитивні тенденції нині властиві лише вторинному ринку. Тобто, попит пожвавлюється передусім на готове житло. Зростає кількість угод, але залишається значно нижчою, ніж показники до повномасштабного вторгнення», — заявила Дадашова.

За її словами, через певний наявний попит на вторинному ринку ціни там підтримуються на поточних рівнях, навіть незначно зростають.

«Разом із тим, дуже зросла привабливість і важливість оренди — зріс попит на оренду, відповідно, серйозно відновились ціни, особливо в Києві. Це все призвело до того, що показник, який вказує на стан ринку, а саме співвідношення цін на купівлю нерухомості до цін оренди, повернулося до свого довгостроково середнього рівня», — додала вона.

За словами Дадашової, це вказує на певне балансування та стабілізацію цього сегменту.

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Водночас первинний ринок, за її словами, залишається у досить скрутному стані - попит пригнічений, інвестиційного попиту також майже немає. Ризики — як безпекові, так і фінансові для будівельної галузі - досить суттєві.

Очікувати у найближчій перспективі на динамічне відновлення цього сектору не доводиться, підкреслила Дадашова.

При цьому, обсяги пільгової іпотеки значно зросли. Так, несубсидійована іпотека зараз майже відсутня, позики на купівлю житла надаються лише за програмою «єОселя».

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«Отримання кредитів від банків Укрфінжитлом — оператором програми — у другій половині року активізувало кредитування. У листопаді обсяг виданих за програмою кредитів майже вдвічі перевищив обсяг усіх іпотек за повний 2021 рік. Загалом в портфелі „єОселі“ вже понад 5,5 тисяч кредитів обсягом більше 8 млрд грн. Це вже більше половини сукупного іпотечного портфеля банків», — йдеться у звіті.

У регіональному розрізі лідер іпотечного кредитування — Київська область, де від початку року було видано трохи більше чверті загального обсягу пільгових кредитів. Київ — на другому місці, додають в НБУ.

Майже всі кредити надаються на купівлю готового житла: дві третини — житло на вторинному ринку, третина — на готове житло, придбане у забудовника. Позики на недобудоване житло можна отримати виключно в акредитованих житлових комплексах, що відповідають усім вимогам законодавства.

Кількість акредитованих комплексів поволі зростає, на початок грудня таких об'єктів вже 21. Однак позики на житло, що будується, становлять менше 1 відсотка від виданих за «єОселею» іпотек. Ознак відновлення несубсидованої іпотеки наразі немає. Низький попит, високі процентні ставки та вартість житла обмежують розвиток цього сегменту, резюмує Нацбанк.

Економічна Правда За матеріалами:

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