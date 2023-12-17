Середні ціни на новобудови за рік зросли майже в усіх регіонах (лідери за регіонами) — Finance.ua

Середні ціни на новобудови за рік зросли майже в усіх регіонах (лідери за регіонами) Сьогодні 16:02 — Нерухомість

Середні ціни на новобудови за рік зросли майже в усіх регіонах (лідери за регіонами), www.freepik.com

Середні ціни на новобудови за рік зросли майже в усіх регіонах. Це випливає з дослідження порталу нерухомості «ЛУН».

На колишньому рівні збереглися ціни в Києві (47,3 тис. грн/кв. м),

Львівській області (35,8 тис. грн/кв. м)

Дніпропетровській (39,2 тис. грн/кв. м).

Водночас ціни знизилися в Одеській області - на 6% (до 33 тис. грн/кв. м), у Вінницькій — на 8% (до 31,1 тис. грн/кв. м) і Миколаївській — на 21% (до 26,9 тис. грн/кв. м).

Найбільше зростання середніх цін на житло зафіксовано в Харківській області - на 35% (до 28,3 тис. грн/кв. м),

Кіровоградській — на 26% (до 31,5 тис. грн/кв. м),

Хмельницькій — на 22% (до 24,3 тис. грн/кв. м).

Де найдорожче

Львів утримує першість за дорожнечею новобудов із 48,5 тис. грн/кв. м.

Далі йде Київ — 48 тис. грн/кв. м,

Ужгород — 41,5 тис. грн/кв. м,

Дніпро — 40 тис. грн/кв. м

Одеса — 36,2 тис. грн/кв. м.

На вторинному ринку середні ціни на житло зростають залежно від віддаленості від зони активних бойових дій.

«Чим далі регіон від бойових дій, тим вищі там ціни. Виняток — столиця. Багато жителів Києва поки що не повертаються і не прийняли рішення про придбання житла. Тому Київ поки що не піднімає ціни, і навіть трохи їх знизив», — пояснила вона.

Найбільший приріст у ціні на вторинному ринку за півроку показав Львів — «плюс» $6,4 тис., до $58,5 тис. за однокімнатну квартиру. Істотно зросли ціни також в Івано-Франківську (+$4,7 тис., до $31,7 тис.), Чернігові (+$4 тис., до $31 тис.) і Черкасах (+$3,4 тис., до $38,4 тис.).

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку найбільше зросли у Вінниці (+$8,9 тис., до $59,9 тис.), а також у Чернівцях (+7 тис., до $62 тис.), Львові (+$7 тис., до $87 тис.) і в Черкасах (+$7 тис., до $57 тис.).

Трикімнатне житло на вторинному ринку найбільше подорожчало також у Вінниці (+$8,8 тис., до $75,8 тис.), Львові (+$7,7 тис., до $108,7 тис.), Івано-Франківську (+$7 тис., до $60 тис.). Водночас у Києві середня ціна на трикімнатні квартири на вторинному ринку впала на $8 тис., до $135 тис.

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