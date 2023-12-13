На ринку іпотеки з’явилися нові регіони-лідери — Finance.ua
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На ринку іпотеки з’явилися нові регіони-лідери

Кредит&Депозит
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На ринку іпотеки з’явилися нові регіони-лідери
На ринку іпотеки з’явилися нові регіони-лідери
Географічна структура попиту на іпотеку залишається гнучкою під час війни.
Про це йдеться в огляді ринку в щорічному рейтингу «25 провідних банків України».
«Лідер за кількістю виданих кредитів не змінився — столичний регіон із майже 50% всіх наданих кредитів за держпрограмою. А от на друге та третє місця за обсягом виданих кредитів вийшли Волинська та Рівненська області, які потіснили Львівську та Одеську», — каже начальник департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв.
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Заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес, Антон Тютюн розповів, що в рамках «єОселі» вони отримують найбільше запитів від українців у Києві та області, в Рівненській, Волинській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. «Ощад першим відновив кредитування у прифронтових містах — Харкові, Запоріжжі, Миколаєві», — зазначив Антон Тютюн.
Згідно з дослідженням «25 провідних банків України», банки були готові кредитувати купівлю житла до 3−10 млн грн. «єОселя» змогла зменшити середні ставки на ринку. Кредити на купівлю житла на вторинному ринку коштували близько 8% річних, а на первинному ринку ставка впала з 27% до 8,2%. Це відбулося саме після того, як програму «єОселя» влітку поширили на первинний ринок.
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Однак 98,6% іпотеки цьогоріч видано на вторинному ринку і лише 1,4% - на первинному, порівняно з довоєнними 11,5%. «Програма „єОселя“ суттєво змінила ринок іпотечного кредитування, але не призвела до повної зупинки ринкових кредитних програм банків, адже державна програма має чимало обмежень та заборон», — каже Дмитро Замотаєв.
«Наразі працюємо не тільки за державною програмою, а й за своїми власними іпотечними програмами. У найближчих планах — кредитувати забудовників для активного кредитування на первинному ринку нерухомості. Зараз у нас в роботі об'єкти будівництва по всій Україні», — поділився планами Антон Тютюн.
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Якщо до війни до 22 банків видавали іпотечні кредити, то станом на серпень — тільки 5−6 банків. Майже всі вони є учасниками «єОселі»: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, банк «Глобус», Скай Банк. У жовтні почав кредитувати шостий учасник програми — Укрексімбанк, а в листопаді до програми приєднався Сенс Банк. Кредити лише на ринкових умовах видавав Правекс Банк.
За понад рік «єОселі» банки видали іпотечних кредитів на 7,3 млрд грн. Ці кошти отримали 5 тис. позичальників із пільгових категорій — в середньому по 1,47 млн грн. Дві третини цих кредитів отримали військовослужбовці, переважно поліцейські та контрактники ЗСУ, яким доступна іпотека під 3% річних. Під цю ставку кредитували також медиків, науковців та педагогів.

Зміни в програмі єОселя: хто та яке житло може придбати

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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