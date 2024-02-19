Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло: дослідження по областях (інфографіка) — Finance.ua

Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло: дослідження по областях (інфографіка) Сьогодні 12:02 — Нерухомість

Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло: дослідження по областях (інфографіка)

Маркетплейс нерухомості Dim.ria та платформа пошуку роботи robota.uа представили аналітичне дослідження, в межах якого проаналізували, скільки часу та у яких сферах потрібно працювати, аби купити квартиру в Україні.

Про дослідження

У межах дослідження аналітики аналізували вартість нерухомості в обласних центрах, а також досліджували ціну на житло в областях України без обласних центрів відповідно до всієї пропозиції від користувачів та забудовників.

Експерти проаналізували середню заробітну плату пʼяти найпопулярніших професій та професій із найбільшим доходом у трьох найбільших містах України за оголошеннями станом на січень 2024 року.

Експерти аналізували співвідношення заробітних плат до вартості житла у розмірі повної місячної заробітної плати без вирахування частки витрат.

Усі оцінки дослідження не враховують можливої зміни вартості нерухомості протягом років під впливом економічних чинників.

Первинний ринок

Обласні центри

Станом на січень 2024 року найбільша середня заробітна плата фіксується у Києві - 23 600 грн. Відповідно, середня вартість однокімнатної квартири — 3 299 336 грн. Згідно з вказаними даними, вартість житла складає 140 повних заробітних плат фахівця, які конвертуються у 12 років.

У Львові період купівлі однокімнатного житла, орієнтуючись на середню заробітну плату, складає 11 років, а у Дніпрі - 10 років.

Області без обласних центрів

Дослідження співвідношення середніх доходів та вартості житла в областях без врахування обласних центрів показує, що у лідерах серед цін на нерухомість — Івано-Франківська, Закарпатська та Черкаська області.

Середня ціна однокімнатної квартири в Івано-Франківській області складає 1 839 190 грн, а заробітна плата — 17 848 грн. Відповідно для купівлі квартири потрібно 103 повних заробітні плати, що складає 9 років. У Закарпатській та Черкаській областях потрібно 8 років для купівлі житла у новобудові. Найкоротший період для купівлі зафіксовано у Чернігівській області - 5 років.

Вторинний ринок

Обласні центри

Київ, Львів та Ужгород мають найбільшу середню ціну за однокімнатну квартиру. У столиці необхідно 11 років накопичення середньої місячної заробітної плати для купівлі квартири вартістю 3 070 637 грн. У Львові для цього необхідно 10 років, у Вінниці та Ужгороді - 9 років.

Області без обласних центрів

Серед лідерів за тривалістю накопичення коштів на купівлю однокімнатної квартири на вторинному ринку відповідно до середньої заробітної плати є також Івано-Франківська, Закарпатська та Черкаська області.

У Івано-Франківській області ціна житла складає 2 337 188 грн, а середній дохід — 17 848 грн. Період заощадження складає 11 років. У Кіровоградській області у найкоротші терміни можна придбати квартиру на вторинному ринку — 2 роки.

Найпопулярніші професії та порівняння їх доходу до вартості квартири

У межах дослідження аналітики сформували список професій із найбільшою кількістю вакансій у Києві, Львові та Дніпрі.

Продавець-консультант у столиці накопичить на квартиру на вторинному ринку за 16 років, а на первинному — за 18 років. У Львові такому фахівцю необхідно 15 років для купівлі житла.

Водію у Львові із середньою заробітною платою 26 500 грн потрібно 8 років. А такому ж спеціалісту у Дніпрі необхідно 5 років, щоб придбати житло на вторинному ринку і 7 років — на первинному ринку.

Які професії вибирати, щоб швидко купити квартиру

Аналітичні центри зібрали інформацію про вакансії із найбільшими заробітними платами у трьох найбільших містах України.

Технічному лідеру команди із доходом 78 880 грн у Києві потрібно накопичувати близько 4-х років на квартиру у новобудові та 3 роки — на квартиру на вторинному ринку. У Львові середня заробітна плата цього фахівця складає 73 753 грн, що конвертується у 2 роки купівлі житла на вторинному ринку і 4 роки — на первинному.

Серед переліку професій нетехнічною є вакансія Chief Marketing Officer (СМО), дохід якої прирівнюється до 4 років для купівлі квартири у Києві та Львові.

Найбільшу середню заробітну плату у Києві, Дніпрі та Львові має Java developer.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, у 2023 році українці придбали у 1,7 рази більше нерухомості в порівнянні з попереднім роком. Проте це все ще в 1,6 разів менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Національний банк України раніше повідомляв , що банки України у 2023 році видали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн. Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у 2023 році порівняно з попереднім роком зріс майже в п’ять разів, а кількість угод потроїлась.

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