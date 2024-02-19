Оренда квартир в Україні: де найдорожче та найдешевше винаймати житло — дані Держстату Сьогодні 08:02 — Нерухомість

Оренда квартир в Україні: де найдорожче та найдешевше винаймати житло — дані Держстату

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у січні 2024 року становила 6 818 гривень. За місяць вартість зросла на 3,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної служби статистики.

На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, Закарпатська область, де оренда впала на 5,3% до 12 054 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 1,0% до 11 910 гривень.

На третє місце вийшла Рівненська область, де оренда підскочила на 35,4% до 9 744 гривень.

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У Києві оренда подорожчала на 3,0% до 8 989 гривень. Столиця опустилася на четверте місце за вартістю.

Таблиця: РБК-Україна

Вартість оренди підвищується у західних областях України.

Водночас, найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2831 гривня), Сумській (3286 гривень) та Миколаївській (3485 гривень) областях.

Довідка Finance.ua:

за даними Bird, у січні медіана вартості оренди двокімнатних квартир в Києві збільшилась на 6%. Ринок оренди в Києві працює стабільно останній рік, без впливу обстрілів, снігопадів, заморозків, якщо перевіряти статистику середньої вартості квартири на ринку та обʼєктивно підбирати ціну перед здачею власної квартири — попит дозволяє здати її протягом тижня;

за даними OLX, ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися за останній рік. У багатьох містах країни вартість суттєво зросла, проте у деяких регіонах ціни на оренду квартир дещо зменшилися.

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