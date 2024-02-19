Оренда квартир в Україні: де найдорожче та найдешевше винаймати житло — дані Держстату — Finance.ua
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Оренда квартир в Україні: де найдорожче та найдешевше винаймати житло — дані Держстату

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Оренда квартир в Україні: де найдорожче та найдешевше винаймати житло — дані Держстату
Оренда квартир в Україні: де найдорожче та найдешевше винаймати житло — дані Держстату
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у січні 2024 року становила 6 818 гривень. За місяць вартість зросла на 3,2%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної служби статистики.
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На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, Закарпатська область, де оренда впала на 5,3% до 12 054 гривень.
Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 1,0% до 11 910 гривень.
На третє місце вийшла Рівненська область, де оренда підскочила на 35,4% до 9 744 гривень.
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У Києві оренда подорожчала на 3,0% до 8 989 гривень. Столиця опустилася на четверте місце за вартістю.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Вартість оренди підвищується у західних областях України.
Водночас, найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2831 гривня), Сумській (3286 гривень) та Миколаївській (3485 гривень) областях.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Bird, у січні медіана вартості оренди двокімнатних квартир в Києві збільшилась на 6%. Ринок оренди в Києві працює стабільно останній рік, без впливу обстрілів, снігопадів, заморозків, якщо перевіряти статистику середньої вартості квартири на ринку та обʼєктивно підбирати ціну перед здачею власної квартири — попит дозволяє здати її протягом тижня;
  • за даними OLX, ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися за останній рік. У багатьох містах країни вартість суттєво зросла, проте у деяких регіонах ціни на оренду квартир дещо зменшилися.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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