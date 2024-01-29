Оренда кравартири: ТОП-3 найдешевших регіона в Україні — Finance.ua

Оренда кравартири: ТОП-3 найдешевших регіона в Україні Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Оренда кравартири: ТОП-3 найдешевших регіона в Україні, freepik.com

За рік вартість орендованого житла в Україні зросла в середньому на 16%. Найактивніше ціни підвищували власники квартир західних регіонів. Київ до лідерів зростання хоча й не потрапив, та все ж залишився у трійці найдорожчих орендованих квартир. Де в Україні можна зняти квартиру за помірну ціну, а де це дасться в копійчину.

Найнижчі ціни Держстат очікувано фіксує у прифронтових областях. У Миколаївській області оренда однокімнатної квартири становить 3 501 грн, у Сумській — 3 008 грн, а в Херсонській — 2 960 грн.

Миколаїв

Для ринку нерухомості Миколаєва, за словами місцевих рієлторів, минулий рік видався доволі динамічним. Ціни на оренду зросли мало не вдвічі.

«Якщо влітку можна було зняти однокімнатну за 1,5 тис. гривень, то вже з осені однокімнатні квартири здавалися за 4,5 тис. грн, двокімнатні — від 6 тис. грн, а трикімнатні — від 8 тис. грн. Зараз ці ціни тримаються», — говорить місцевий рієлтор Євгенія.

Найчастіше тут шукають житло переселенці з Херсону й області. Люди їдуть і вже на місці працевлаштовуються. Часто запитують про оренду поліцейські й сім'ї військових.

Що стосується купівлі-продажу житла, то основна цінова диференціація пов’язана з районом розташування об'єкту та поверхом.

«Квартири в центрі міста завжди були і залишаються дорожчими. Зазвичай, квартири на першому чи останньому поверсі на 20−30% дешевше», — каже Євгенія.

За її словами, середня ціна однокімнатних квартир площею від 20 до 35 кв. м. у місті варіюється від $14 до $40 тис. Дво- або трикімнатні квартири площею від 55 до 100 кв. м., зазвичай, мають середню вартість від $28 тыс. до $60 тис.

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Суми

У Сумській області й у місті, зокрема, ціна на нерухомість завжди була однією з найнижчих в Україні. У зв’язку з війною та географічним розташуванням області, її близькістю до кордону з ворогом, ситуація залишилась такою ж. Проте, місцеві рієлтори відзначають, що за останній рік ціни суттєво зросли, зокрема, на оренду.

«Все, звісно, залежить від локації, стану і наповнення. Наприклад, у віддалених районах, як-от Хімік, однокімнатку зі зношеним ремонтом в старому будинку можна винайняти за 1 тис. грн плюс комуналка. Але на 9 Мікрорайоні в новобудові дешевше 7 тис. грн не знайдеш, а якщо у ній ще й гарний ремонт, нова техніка і добротні меблі, то це може бути і 14 тис. грн», — розповідає місцевий рієлтор Віктор Русанов.

За двокімнатну квартиру у Сумах доведеться викласти 8−20 тис. грн, за трикімнатну — від 10 тис. грн, але якщо вона в гарному стані, то менше ніж за 20 тис. грн не знайти. Охочим жити у приватному будинку варто розраховувати на бюджет $500−700.

Якщо розглядати ринок купівлі-продажу, то попит тут зосереджений на житлі, яке підпадає під програми кредитування «єОселя». Попри це, за словами Віктора Русанова, ціни на квартири зросли і вже сягнули довоєнного рівня.

«По 1-кімнатних є пропозиції за $13 тис., але в середньому варто розраховувати на бюджет $20 тис. Це „вторинка“. На первинці однушка без ремонту стартує від $27 тис. і сягає $38 тис. Із ремонтом дешевше $33 тис. не знайти», — каже експерт.

Двокімнатні квартири у Сумах, залежно від віку, сегменту та стану, коштують від $20 тис. і до $85 тис. Трикімнатна — в середньому обійдеться у $43 тис.

За словами рієлтора, попит забезпечують, здебільшого, внутрішні переселенці. Також багато людей продали свої квартири, гроші вклали в інші об'єкти чи фінансові інструменти, а самі зараз орендують житло.

Херсон

Стан ринку нерухомості тут місцеві рієлтори оцінюють як вкрай поганий. Це стосується, насамперед, оренди. Багато людей виїхали, і мало хто з них здає квартири. Адже, по-перше, їм не до того, вони зайняті своїм облаштуванням, а по-друге, оренда себе не виправдовує.

«Здавати за безцінь з ремонтом, технікою ніхто не хоче, а дорого — не виходить. Роботи в місті немає, доходи у людей низькі, а тому винаймати за великі суми мало хто може собі дозволити», — говорить місцевий рієлтор Руслан.

За його словами, є дешеві варіанти оренди за 1−1,5 тис. грн, але це більше стосується старого житлового фонду, де немає ані нормального ремонту, ані меблів. Комфортніший сегмент із технікою, меблями і нормальним ремонтом здають за 2−3 тис. грн на місяць. Варіанти з якісним сучасним наповненням коштують 5−6 тис. грн. Зазвичай їх питають ті, хто приїжджає у відрядження. Але це поодинокі випадки.

«Орендні ставки практично однакові на одно- і двокімнатні квартири. На трикімнатні квартири можуть на 500−1 000 грн бути більшими», — підкреслює експерт.

Щодо купівлі-продажу, то рієлтор каже, що ціни впали відсотків на 20% і угод дуже мало.

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