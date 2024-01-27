Продати нерухомість: правові аспекти, пов’язані з призовом і мобілізацією — Finance.ua

Продати нерухомість: правові аспекти, пов’язані з призовом і мобілізацією Сьогодні 15:08 — Нерухомість

Продати нерухомість: правові аспекти, пов’язані з призовом і мобілізацією

Проєкт Закону щодо мобілізації зараз перебуває на стадії доопрацювання, і нам поки не відомо, як саме новий документ буде відрізнятися від попереднього скандального варіанту. Проте, його можуть внести на розгляд Верховної Ради вже найближчими днями.

Олена Маленкова, керуючий партнер у KDU Realty Group, інвест-консультант звертає увагу:

«Нас лякають тим, що чоловіки-військовозабовʼязані не зможуть продати нерухомість, якщо вони не приїдуть до ТЦК або якщо проігнорують повістку в будь-якому електронному кабінеті.

Це реально можливо як технічно, так і юридично. Особу вносять у реєстр боржників, і автоматично вона нічого не може продати.

Але я сподіваюся, що так далеко наші можновладці не зайдуть, бо тоді ми просто припинимо бути демократичною державою з ринковою економікою.

Зараз чоловіки можуть продати нерухомість, навіть якщо вони там зареєстровані, бо обмеження стосуються лише неповнолітніх дітей. Купити квартиру з зареєстрованою особою старше 18 років закон не забороняє. На це лише добра воля покупця".

Володимир Копоть підтримує колегу та зауважує, що така вимога закону була б неконституційною і повинна бути проігнорована при голосуванні:

«Наразі, я б не поспішав говорити про нюанси продажу нерухомості через мобілізаційний законопроєкт. По-перше, його не прийняли, по-друге, він не містить заборони на продаж. Тобто, якщо чоловік призовного віку подасть свої відомості про своє місце перебування до ТЦК, то санкції, які передбачені законопроєктом до нього застосовуватись не будуть. Ідеться лише про ухилянтів, які не виконають вимоги закону. Тоді так, право розпорядження нерухомим майном буде обмежено».

Необхідність продажу нерухомості призводить до виникнення багатьох питань, особливо під час воєнного стану. Важливо залишатися інформованим про зміни у законодавстві, а також діяти відповідально.

Проте, якщо є бажання та наполегливість — це завдання можна виконати. Найбільш суттєве питання, що турбує, — коли буде можливість вільно обирати міста для проживання з урахуванням питань безпеки або, можливо, повернутися додому

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