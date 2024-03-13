Безкоштовна оцінка майна: як скористатися — Finance.ua
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Безкоштовна оцінка майна: як скористатися

Нерухомість
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Вже третій рік у Фонді держмайна працює сервіс автоматичної оцінки об'єктів нерухомості.
Щомісяця за його допомогою в Україні формують близько 120 тис. довідок оцінки об'єктів нерухомості, проте це лише 20% від усіх операцій.
«Решта 80% довідок сформовані не власниками нерухомості, а нотаріусами чи оцінювачами. Таким чином, замовники оплачують роботу, яку вони могли б зробити самостійно і безкоштовно», — каже голова ФДМ Віталій Коваль.
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Більшість документів власники генерують з довідковою метою. Найчастіше користувачі оцінювали житлову нерухомість (55% від запитів), 35% стосувалися земельних ділянок, 10% — нежитлової нерухомості.
Водночас електронні довідки від ФДМ про вартість землі для угод з купівлі-продажу використовували активніше, ніж довідки про вартість об'єктів нерухомості - власники частіше замовляли послуги оцінювачів.
У 2023-му ФДМ надав послуги з 1,4 млн довідок.
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Найактивніше оцінювали майно в Дніпропетровській, Київській, Одеській та Львівській областях.

Як безкоштовно отримати довідку оцінки майна

Електронну довідку від ФДМ можна отримати безкоштовно у власному кабінеті сервісу. До нього потрібно увійти за допомогою цифрового ключа. У кабінеті необхідно:
  • обрати комірку «Нова довідка» та внести дані про об'єкт оцінки, у тому числі — назва, вид, тип (обрати із запропонованих), площа, рік введення в експлуатацію, поверховість;
  • потрібно вказати повну адресу та додаткову інформацію, якщо оцінки потребує лише частина об'єкта;
  • щоб отримати документ із автоматично розрахованою вартістю, слід натиснути «Друк».
Довідки, які згенерував користувач, зберігаються в його кабінеті. Кожна має автоматично присвоєний унікальний реєстраційний номер. Довідкою можна скористатися протягом 30 днів від дати створення.
За матеріалами:
Економічна Правда
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