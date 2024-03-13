Безкоштовна оцінка майна: як скористатися — Finance.ua

Безкоштовна оцінка майна: як скористатися Сьогодні 09:40 — Нерухомість

Вже третій рік у Фонді держмайна працює сервіс автоматичної оцінки об'єктів нерухомості.

Щомісяця за його допомогою в Україні формують близько 120 тис. довідок оцінки об'єктів нерухомості, проте це лише 20% від усіх операцій.

«Решта 80% довідок сформовані не власниками нерухомості, а нотаріусами чи оцінювачами. Таким чином, замовники оплачують роботу, яку вони могли б зробити самостійно і безкоштовно», — каже голова ФДМ Віталій Коваль.

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Більшість документів власники генерують з довідковою метою. Найчастіше користувачі оцінювали житлову нерухомість (55% від запитів), 35% стосувалися земельних ділянок, 10% — нежитлової нерухомості.

Водночас електронні довідки від ФДМ про вартість землі для угод з купівлі-продажу використовували активніше, ніж довідки про вартість об'єктів нерухомості - власники частіше замовляли послуги оцінювачів.

У 2023-му ФДМ надав послуги з 1,4 млн довідок.

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Найактивніше оцінювали майно в Дніпропетровській, Київській, Одеській та Львівській областях.

Як безкоштовно отримати довідку оцінки майна

Електронну довідку від ФДМ можна отримати безкоштовно у власному кабінеті сервісу. До нього потрібно увійти за допомогою цифрового ключа. У кабінеті необхідно:

обрати комірку «Нова довідка» та внести дані про об'єкт оцінки, у тому числі — назва, вид, тип (обрати із запропонованих), площа, рік введення в експлуатацію, поверховість;

потрібно вказати повну адресу та додаткову інформацію, якщо оцінки потребує лише частина об'єкта;

щоб отримати документ із автоматично розрахованою вартістю, слід натиснути «Друк».

Довідки, які згенерував користувач, зберігаються в його кабінеті. Кожна має автоматично присвоєний унікальний реєстраційний номер. Довідкою можна скористатися протягом 30 днів від дати створення.

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