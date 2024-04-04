Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на первинному та вторинному ринку (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на первинному та вторинному ринку (інфографіка) Сьогодні 16:01 — Нерухомість

Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на первинному та вторинному ринку (інфографіка)

Український маркетплейс Dim.Ria представив оновлений звіт власного аналітичного центру за березень 2024 року.

Первинний ринок

Станом на березень 2024 року в Україні працює 76% відділів продажу первинної нерухомості.

За місяць по всій Україні в експлуатацію введено сім новобудов на девʼять секцій. Протягом цього року по Україні 31 готова новобудова на 53 секції, із них по Києву — 5 будинків на 7 секцій.

Інфографіка: Dim. Ria

У Київській області 45% готових новобудов і це найбільша кількість серед усіх областей.

Станом на березень 2024 року найвища середня вартість за м² у столиці і складає 53 737 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат).

Якщо аналізувати вартість за м² протягом року, то найбільше зросла ціна у Житомирській області - 32%.

Також помітно зросли ціни у Івано-Франківській області - на 26% та Рівненській та Черкаській областях — на 24% та 21%.

Аналіз первинного ринку нерухомості у Києві показав, що найвища середня вартість за м² у Печерському районі - 99 664 грн, а найнижча ціна у Дарницькому районі складає 37 286 грн.

Інфографіка: Dim. Ria

Вторинний ринок

Протягом березня 2024 року кількість пропозиції продажу вторинного житла зросла майже в усіх областях.

Якщо порівнювати з березнем 2023 року, то в Івано-Франківській області пропозиція збільшилася на 65%, у Волинській та Житомирській областях — на 53−54%. Проте за місяць у Полтавській області кількість пропозиції зменшилася на 21%, а у Чернівецькій області - на 12%.

Інфографіка: Dim. Ria

За даними дослідження, протягом року вартість житла на вторинному ринку зросла по всій Україні.

Порівнюючи дані березня 2024 до лютого 2024, найбільше зросла середня ціна на однокімнатну квартиру у Волинській області - 19%. Проте у Дніпропетровській області ціна зменшилася на 4%.

Інфографіка: Dim. Ria

Найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає 93 168 доларів США у Києві. У Львівській області однокімнатна квартира вартує 69 680 доларів США, а у Закарпатській області - 53 401 доларів США.

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Вивчення середньої ціни по районам Києва показує, що середня ціна однокімнатної квартири у Печерському районі становить 113 011 доларів США. У Шевченківському районі вартість такої квартири складає 86 862 доларів США.

Інфографіка: Dim. Ria

Найменша вартість квартири зафіксована у Деснянському районі - 47 042 доларів США.

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