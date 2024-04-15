У Києві відчутно здорожчали квартири — Finance.ua

У Києві відчутно здорожчали квартири Сьогодні 16:01 — Нерухомість

У Києві відчутно здорожчали квартири

На вторинному ринку Києва відчутно здорожчали квартири. За останні 6 місяців ціни на квадратні метри у столиці зросли на понад 6000 грн — із середніх 53 030 грн до 59 127 грн. Помітно збільшились вони і за місяць — майже на 3800 грн.

Про це повідомляє Oboz.ua з посиланням на M2bomber

За його даними:

за місяць ціни зросли майже на 2100 грн;

за рік — на понад 9000 грн.

Інфографіка: M2bomber

Де найнижчі ціни

Загалом, зазначається, по районах столиці вартість квартир варіюється від середніх 43 417 до 87 034 грн за 1 кв. м. Тобто, різниця між найдорожчим і найдешевшим житлом становить 43 617 грн.

Найнижчі ціни зафіксовані в Деснянському районі - 43 417 грн. А також:

Святошинському — 52 289 грн;

Подільському — 55 012 грн;

Дарницькому — 55 185 грн;

Оболонському — 56 680 грн;

Голосіївському — 58 445 грн;

Дніпровському — 59 127 грн.

В яких районах найдорожче

Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру в Печерському районі - у середньому 82 630 грн. А крім того, в:

Шевченківському — 75 047 грн;

Солом’янському — 64 055 грн.

Ціна «квадрату» в 1-кімнатних квартирах

Для 1-кімнатних квартир, за даними аналітиків, власники нерухомості найчастіше виставляють вартість «квадрату» в 54 000 грн. За такою ціною формується 7,6% оголошень про продаж нерухомості.

Також часто можна зустріти ціну 50 400 грн — 7,5%. А крім того:

48 000 грн — 7,4%;

45 000 грн — 6,7%;

57 000 грн — 5,8%;

42 000 грн — 5,6%.

Графік: M2bomber

У найдешевшому сегменті найскладніше знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості «квадрату» в 9 000 грн. Таких оголошень — 0,1%.

Графік: M2bomber

Нагадаємо, раніше український маркетплейс Dim. Ria представив оновлений звіт власного аналітичного центру за березень 2024 року. Так, станом на березень 2024 року найвища середня вартість за м² у столиці і складала 53 737 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат).

ЛУН порахував різницю в ціні на квартири з ремонтом і без в Києві. Згідно зі статистикою, в Деснянському районі квартири з ремонтом дорожчі. Однокімнатна квартира з ремонтом обійдеться в 43 тис. дол., а без ремонту — 39,3 тис. дол. А ось в Шевченківському районі Києва медіана вартості однокімнатної квартири з ремонтом $74 500, а без ремонту $82 000.

Як повідомили в Державній службі статистики, з початку року вартість зросла на 3,7%, при загальній інфляції в 1,2%. Середня ціна за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6 851 грн.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.