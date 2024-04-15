У Києві відчутно здорожчали квартири — Finance.ua

У Києві відчутно здорожчали квартири
На вторинному ринку Києва відчутно здорожчали квартири. За останні 6 місяців ціни на квадратні метри у столиці зросли на понад 6000 грн — із середніх 53 030 грн до 59 127 грн. Помітно збільшились вони і за місяць — майже на 3800 грн.
Про це повідомляє Oboz.ua з посиланням на M2bomber.
За його даними:
- за місяць ціни зросли майже на 2100 грн;
- за рік — на понад 9000 грн.
Де найнижчі ціни
Загалом, зазначається, по районах столиці вартість квартир варіюється від середніх 43 417 до 87 034 грн за 1 кв. м. Тобто, різниця між найдорожчим і найдешевшим житлом становить 43 617 грн.
Найнижчі ціни зафіксовані в Деснянському районі - 43 417 грн. А також:
- Святошинському — 52 289 грн;
- Подільському — 55 012 грн;
- Дарницькому — 55 185 грн;
- Оболонському — 56 680 грн;
- Голосіївському — 58 445 грн;
- Дніпровському — 59 127 грн.
В яких районах найдорожче
Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру в Печерському районі - у середньому 82 630 грн. А крім того, в:
- Шевченківському — 75 047 грн;
- Солом’янському — 64 055 грн.
Ціна «квадрату» в 1-кімнатних квартирах
Для 1-кімнатних квартир, за даними аналітиків, власники нерухомості найчастіше виставляють вартість «квадрату» в 54 000 грн. За такою ціною формується 7,6% оголошень про продаж нерухомості.
Також часто можна зустріти ціну 50 400 грн — 7,5%. А крім того:
- 48 000 грн — 7,4%;
- 45 000 грн — 6,7%;
- 57 000 грн — 5,8%;
- 42 000 грн — 5,6%.
У найдешевшому сегменті найскладніше знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості «квадрату» в 9 000 грн. Таких оголошень — 0,1%.
Нагадаємо, раніше український маркетплейс Dim. Ria представив оновлений звіт власного аналітичного центру за березень 2024 року. Так, станом на березень 2024 року найвища середня вартість за м² у столиці і складала 53 737 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат).
ЛУН порахував різницю в ціні на квартири з ремонтом і без в Києві. Згідно зі статистикою, в Деснянському районі квартири з ремонтом дорожчі. Однокімнатна квартира з ремонтом обійдеться в 43 тис. дол., а без ремонту — 39,3 тис. дол. А ось в Шевченківському районі Києва медіана вартості однокімнатної квартири з ремонтом $74 500, а без ремонту $82 000.
Як повідомили в Державній службі статистики, з початку року вартість зросла на 3,7%, при загальній інфляції в 1,2%. Середня ціна за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6 851 грн.
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