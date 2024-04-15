У Києві відчутно здорожчали квартири — Finance.ua

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У Києві відчутно здорожчали квартири

Нерухомість
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У Києві відчутно здорожчали квартири
У Києві відчутно здорожчали квартири
На вторинному ринку Києва відчутно здорожчали квартири. За останні 6 місяців ціни на квадратні метри у столиці зросли на понад 6000 грн — із середніх 53 030 грн до 59 127 грн. Помітно збільшились вони і за місяць — майже на 3800 грн.
Про це повідомляє Oboz.ua з посиланням на M2bomber.
За його даними:
  • за місяць ціни зросли майже на 2100 грн;
  • за рік — на понад 9000 грн.
Інфографіка: M2bomber
Інфографіка: M2bomber

Де найнижчі ціни

Загалом, зазначається, по районах столиці вартість квартир варіюється від середніх 43 417 до 87 034 грн за 1 кв. м. Тобто, різниця між найдорожчим і найдешевшим житлом становить 43 617 грн.
Найнижчі ціни зафіксовані в Деснянському районі - 43 417 грн. А також:
  • Святошинському — 52 289 грн;
  • Подільському — 55 012 грн;
  • Дарницькому — 55 185 грн;
  • Оболонському — 56 680 грн;
  • Голосіївському — 58 445 грн;
  • Дніпровському — 59 127 грн.

В яких районах найдорожче

Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру в Печерському районі - у середньому 82 630 грн. А крім того, в:
  • Шевченківському — 75 047 грн;
  • Солом’янському — 64 055 грн.

Ціна «квадрату» в 1-кімнатних квартирах

Для 1-кімнатних квартир, за даними аналітиків, власники нерухомості найчастіше виставляють вартість «квадрату» в 54 000 грн. За такою ціною формується 7,6% оголошень про продаж нерухомості.
Також часто можна зустріти ціну 50 400 грн — 7,5%. А крім того:
  • 48 000 грн — 7,4%;
  • 45 000 грн — 6,7%;
  • 57 000 грн — 5,8%;
  • 42 000 грн — 5,6%.
Графік: M2bomber
Графік: M2bomber
У найдешевшому сегменті найскладніше знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості «квадрату» в 9 000 грн. Таких оголошень — 0,1%.
Графік: M2bomber
Графік: M2bomber
Нагадаємо, раніше український маркетплейс Dim. Ria представив оновлений звіт власного аналітичного центру за березень 2024 року. Так, станом на березень 2024 року найвища середня вартість за м² у столиці і складала 53 737 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат).
ЛУН порахував різницю в ціні на квартири з ремонтом і без в Києві. Згідно зі статистикою, в Деснянському районі квартири з ремонтом дорожчі. Однокімнатна квартира з ремонтом обійдеться в 43 тис. дол., а без ремонту — 39,3 тис. дол. А ось в Шевченківському районі Києва медіана вартості однокімнатної квартири з ремонтом $74 500, а без ремонту $82 000.
Як повідомили в Державній службі статистики, з початку року вартість зросла на 3,7%, при загальній інфляції в 1,2%. Середня ціна за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6 851 грн.
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За матеріалами:
Обозреватель
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