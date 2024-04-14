Оренда квартири: які обов’язки повинен виконувати орендар житла — Finance.ua

Оренда квартири: які обов’язки повинен виконувати орендар житла
Орендар має не лише певні права, але й обов’язки перед власником житла. Перед тим, як винаймати квартиру, дізнайтеся про правила та зобов’язання, щоб уникнути зайвих фінансових витрат.
Про це пише Міністерство юстиції України.
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Які обов’язки повинен виконувати орендар житла
- Перевірити належний стан житла. Якщо орендар у момент передання житла в його володіння не переконається в його належному стані, житло вважається таким, що передане в належному стані;
- використовувати житло лише для проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані;
- своєчасно платити за оренду (найм) житла;
- своєчасно та самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором найму (оренди);
- попередити орендодавця про розірвання договору найму житла за три місяці або в інші строки встановлені договором;
- не перешкоджати навмисно орендодавцю проводити перевірку житла;
- повідомляти орендодавця про виявлені недоліки житлового приміщення;
- орендар зобов’язаний усунути погіршення житла, які сталися з його вини. У разі неможливості відновлення житла орендодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків. Орендар несе відповідальність перед орендодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним;
- здійснювати поточний ремонт житла, переданого у найм, якщо інше не встановлено договором найму житла;
- не провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди орендодавця.
У Мін'юсті зазначили, що власник житла може висунути й свої додаткові вимоги, як от заборона на паління у квартирі, утримання домашніх тварин, умови проведення перевірки житла орендодавцем тощо.
Перед підписанням договір найму житла необхідно уважно вивчити його, щоб:
- захистити свої права;
- отримати додаткові гарантії;
- заручитися юридичною підтримкою.
У повідомленні зазначено, що за необхідності, перед підписанням договору, варто проконсультуватися з юристом. Він допоможе зрозуміти документ та внести потрібні зміни.
«Не соромтеся ставити запитання орендодавцю щодо будь-яких незрозумілих вам пунктів договору. Записуйте всі домовленості з орендодавцем у письмовій формі, щоб уникнути розбіжностей у майбутньому», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за рік вартість орендованого житла в Україні зросла в середньому на 16%. Найактивніше ціни підвищували власники квартир західних регіонів. Київ до лідерів зростання хоча й не потрапив, та все ж залишився у трійці найдорожчих орендованих квартир.
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