Оренда квартири: які обов’язки повинен виконувати орендар житла — Finance.ua

Оренда квартири: які обов’язки повинен виконувати орендар житла Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Оренда квартири: які обов’язки повинен виконувати орендар житла

Орендар має не лише певні права, але й обов’язки перед власником житла. Перед тим, як винаймати квартиру, дізнайтеся про правила та зобов’язання, щоб уникнути зайвих фінансових витрат.

Про це пише Міністерство юстиції України.

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Які обов’язки повинен виконувати орендар житла

Перевірити належний стан житла. Якщо орендар у момент передання житла в його володіння не переконається в його належному стані, житло вважається таким, що передане в належному стані;

використовувати житло лише для проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані;



та підтримувати його в належному стані; своєчасно платити за оренду (найм) житла;



своєчасно та самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором найму (оренди);



попередити орендодавця про розірвання договору найму житла за три місяці або в інші строки встановлені договором;



не перешкоджати навмисно орендодавцю проводити перевірку житла;



повідомляти орендодавця про виявлені недоліки житлового приміщення;



орендар зобов’язаний усунути погіршення житла, які сталися з його вини. У разі неможливості відновлення житла орендодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків. Орендар несе відповідальність перед орендодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним;



здійснювати поточний ремонт житла, переданого у найм, якщо інше не встановлено договором найму житла;



не провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди орендодавця.



У Мін'юсті зазначили, що власник житла може висунути й свої додаткові вимоги, як от заборона на паління у квартирі, утримання домашніх тварин, умови проведення перевірки житла орендодавцем тощо.

Перед підписанням договір найму житла необхідно уважно вивчити його, щоб:

захистити свої права;

отримати додаткові гарантії;



заручитися юридичною підтримкою.



У повідомленні зазначено, що за необхідності, перед підписанням договору, варто проконсультуватися з юристом. Він допоможе зрозуміти документ та внести потрібні зміни.

«Не соромтеся ставити запитання орендодавцю щодо будь-яких незрозумілих вам пунктів договору. Записуйте всі домовленості з орендодавцем у письмовій формі, щоб уникнути розбіжностей у майбутньому», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за рік вартість орендованого житла в Україні зросла в середньому на 16%. Найактивніше ціни підвищували власники квартир західних регіонів. Київ до лідерів зростання хоча й не потрапив, та все ж залишився у трійці найдорожчих орендованих квартир.

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