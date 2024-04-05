Скільки коштує орендувати квартиру в різних регіонах України — оновлені дані Dim. Ria (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Нерухомість

Скільки коштує орендувати квартиру в різних регіонах України — оновлені дані Dim. Ria (інфографіка)

Український маркетплейс Dim.Ria представив оновлений звіт власного аналітичного центру за березень 2024 року. В дослідженні проаналізував ціни на оренду житла в Україні та столиці.

На початку весни 2024 року кількість пропозиції оренди дещо знизилася. Таким чином в Одеській області на 53% менше оголошень до попереднього місяця. У Полтавській області пропозиція зменшилася на 77%. Втім у Дніпропетровській області на 59% стало більше оголошень.

Інфографіка: Dim. Ria

Станом на березень 2024 року ціна оренди однокімнатної квартири у столиці 17 849 грн, а в області - 9 017 грн. Вартість квартири у Києві збільшилася на 6% до лютого 2024 року.

Інфографіка: Dim. Ria

За місяць найбільше зросла середня вартість оренди у Чернігівській області - на 57%.

Найнижча вартість оренди однокімнатної квартири у столиці зафіксована у Деснянському районі - 9 223 грн. У Святошинському та Дніпровському районі ціна складає 15 330 грн і 15 191 грн відповідно. Найвища ціна орендованого житла у Печерському районі - 23 367 грн за однокімнатну квартиру.

Інфографіка: Dim. Ria

Нагадаємо, як свідчить статистика Bird, за останніх пів року ціни на оренду квартир в містах мільйонниках виросли не більше ніж на 8% - ринок стабільний.

Аналітики OLX повідомляли , що оренда однокімнатної квартири в новобудовах у Львові є найбільш дорогою серед інших міст України. Середня вартість оренди у Львові складає 16 969 грн, у Дніпрі - 16 тис. грн, у Києві - 15 500 грн, в Ужгороді - 15 031 грн, а в Черкасах — 15 тис. грн.

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