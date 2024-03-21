Ціни на оренду квартир в містах мільйонниках за останні півроку (інфографіка) — Finance.ua
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Ціни на оренду квартир в містах мільйонниках за останні півроку (інфографіка)

Нерухомість
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Ціни на оренду квартир в містах мільйонниках за останні півроку (інфографіка)
Ціни на оренду квартир в містах мільйонниках за останні півроку (інфографіка)
За останніх пів року ціни на оренду квартир в містах мільйонниках виросли не більше ніж на 8% - ринок стабільний.
Про це повідомляє в своїй статистиці Bird .
Відчутно виросли ціни на оренду лише в Дніпрі, з чим це пов’язано — розбираємось далі.
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Ринок оренди нерухомості в регіонах без активних бойових дій стабілізувався ще в кінці весни минулого року. В серпні-вересні в столиці та ще деяких активних регіонах навіть відчувалась сезонність — ціни виросли на півтора місяці і потім разом з попитом повернулись назад. Враховуючи стабільний ринок вже майже рік аналітики прогнозують сезонне підвищення цін і навесні теж.
Щодо Дніпра, там трохи стабілізувалась ситуація з кількістю обстрілів за останні місяці, а це завжди напряму впливає на ринок. До того ж Дніпро лишається хабом для внутрішньо переміщених осіб з прифронтових міст, тобто високий попит, який стабільно тримається в місті, збільшує медіану вартості оренди житла.
Ціни на оренду квартир в містах мільйонниках за останні півроку (інфографіка)
Одеса регулярно страждає від обстрілів, останні тижні вони суттєво збільшились, власне тому і спостерігаємо зниження цін на дво- і трикімнатні квартири.
Ціни на оренду квартир в містах мільйонниках за останні півроку (інфографіка)
Харків все ще залишається зі стабільно низькою вартістю оренди квартир, проте останні тижні аналітики Bird спостерігають невеликі, але зміни в ціні. Медіана вартості трикімнатних квартир збільшилась на 0,6%. Можливо весною квартири трохи виростуть в ціні так само, як і в інших регіонах.
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Проте ситуація на ринку все ще напряму залежить від ситуації на фронті.
Отже, як змінилися ціни на оренду нерухомості за останні пів року в містах мільйонниках:
Київ
1-кімнатні - 14 000 грн (6 міс тому — +7%)
2-кімнатні - 20 000 грн (6 міс тому — +2% грн)
3-кімнатні - 32 500 грн (6 міс тому — +4% грн)
Ціни на оренду квартир в містах мільйонниках за останні півроку (інфографіка)
Львів
1-кімнатні - 15 500 грн (6 міс тому — +1% грн)
2-кімнатні - 17 000 грн (6 міс тому — -5% грн)
3-кімнатні - 19 450 грн (6 міс тому — -7% грн)
Ціни на оренду квартир в містах мільйонниках за останні півроку (інфографіка)
Дніпро
1-кімнатні - 10 500 грн (6 міс тому — +14%)
2-кімнатні - 18 000 грн (6 міс тому — +33%)
3-кімнатні - 19 000 грн (6 міс тому — 23% грн)
Одеса
1-кімнатні - 7 350 грн (6 міс тому — -8%)
2-кімнатні - 9 700 грн (6 міс тому — -3%)
3-кімнатні - 15 450 грн (6 міс тому — +3%)
Харків
1-кімнатні - 4 000 грн (6 міс тому — 0%)
2-кімнатні - 6 000 грн (6 міс тому — 0%)
3-кімнатні - 8 050 грн (6 міс тому — +0,6%)
Ціни на оренду квартир в містах мільйонниках за останні півроку (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у січні 2024 року становила 6 818 гривень. За місяць вартість зросла на 3,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики.
  • Найнижчі ціни Держстат очікувано фіксує у прифронтових областях. У Миколаївській області оренда однокімнатної квартири становить 3 501 грн, у Сумській — 3 008 грн, а в Херсонській — 2 960 грн.

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За матеріалами:
Finance.ua
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