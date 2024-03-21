Ціни на оренду квартир в містах мільйонниках за останні півроку (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на оренду квартир в містах мільйонниках за останні півроку (інфографіка) Сьогодні 13:02 — Нерухомість

Ціни на оренду квартир в містах мільйонниках за останні півроку (інфографіка)

За останніх пів року ціни на оренду квартир в містах мільйонниках виросли не більше ніж на 8% - ринок стабільний.

Про це повідомляє в своїй статистиці Bird

Відчутно виросли ціни на оренду лише в Дніпрі, з чим це пов’язано — розбираємось далі.

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Ринок оренди нерухомості в регіонах без активних бойових дій стабілізувався ще в кінці весни минулого року. В серпні-вересні в столиці та ще деяких активних регіонах навіть відчувалась сезонність — ціни виросли на півтора місяці і потім разом з попитом повернулись назад. Враховуючи стабільний ринок вже майже рік аналітики прогнозують сезонне підвищення цін і навесні теж.

Щодо Дніпра, там трохи стабілізувалась ситуація з кількістю обстрілів за останні місяці, а це завжди напряму впливає на ринок. До того ж Дніпро лишається хабом для внутрішньо переміщених осіб з прифронтових міст, тобто високий попит, який стабільно тримається в місті, збільшує медіану вартості оренди житла.

Одеса регулярно страждає від обстрілів, останні тижні вони суттєво збільшились, власне тому і спостерігаємо зниження цін на дво- і трикімнатні квартири.

Харків все ще залишається зі стабільно низькою вартістю оренди квартир, проте останні тижні аналітики Bird спостерігають невеликі, але зміни в ціні. Медіана вартості трикімнатних квартир збільшилась на 0,6%. Можливо весною квартири трохи виростуть в ціні так само, як і в інших регіонах.

Проте ситуація на ринку все ще напряму залежить від ситуації на фронті.

Отже, як змінилися ціни на оренду нерухомості за останні пів року в містах мільйонниках:

Київ

1-кімнатні - 14 000 грн (6 міс тому — +7%)

2-кімнатні - 20 000 грн (6 міс тому — +2% грн)

3-кімнатні - 32 500 грн (6 міс тому — +4% грн)

Львів

1-кімнатні - 15 500 грн (6 міс тому — +1% грн)

2-кімнатні - 17 000 грн (6 міс тому — -5% грн)

3-кімнатні - 19 450 грн (6 міс тому — -7% грн)

Дніпро

1-кімнатні - 10 500 грн (6 міс тому — +14%)

2-кімнатні - 18 000 грн (6 міс тому — +33%)

3-кімнатні - 19 000 грн (6 міс тому — 23% грн)

Одеса

1-кімнатні - 7 350 грн (6 міс тому — -8%)

2-кімнатні - 9 700 грн (6 міс тому — -3%)

3-кімнатні - 15 450 грн (6 міс тому — +3%)

Харків

1-кімнатні - 4 000 грн (6 міс тому — 0%)

2-кімнатні - 6 000 грн (6 міс тому — 0%)

3-кімнатні - 8 050 грн (6 міс тому — +0,6%)

Довідка Finance.ua:

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у січні 2024 року становила 6 818 гривень. За місяць вартість зросла на 3,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найнижчі ціни Держстат очікувано фіксує у прифронтових областях. У Миколаївській області оренда однокімнатної квартири становить 3 501 грн, у Сумській — 3 008 грн, а в Херсонській — 2 960 грн.

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