Вторинне житло в Києві дешевшає: як змінилися ціни на квартири (інфографіка)

Восени 2026 року київський ринок вторинного житла демонструє поєднання кількох тенденцій. Медіанні ціни в оголошеннях знижуються, квартири продаються швидше, а їхня доступність відносно зарплат покращується.

Про це свідчить звіт ЛУН.

Як змінилися ціни на квартири в Києві

Насамперед знизилися медіанні ціни квартир в оголошеннях. Найбільше подешевшали двокімнатні квартири: за шість місяців їхня вартість зменшилася на 12,5% зі $112 тис. до $98 тис. Ціни на трикімнатні квартири впали на 8,75%, до $146 тис., а на однокімнатні на 5,63%, до $67 тис.

Водночас у річному вимірі ситуація дещо інша. Медіанна ціна однокімнатних квартир фактично залишилася на торішньому рівні: $67 тис. проти $66,6 тис. у жовтні 2025 року. Двокімнатні квартири за рік подешевшали на 6,67%, а трикімнатні на 2,67%.

Медіанні ціни квартир на вторинці, Інфографіка: ЛУН

Квартири продаються швидше, попри зниження цін

Попри зниження медіанних цін пропозиції, квартири в Києві стали продаватися швидше. За даними ЛУН, у жовтні 2026 року медіанний термін продажу однокімнатної квартири становив 35 днів проти 47 днів роком раніше.

Двокімнатні квартири восени 2026 року також продаються в середньому за 35 днів, тоді як торік на це потрібно було 48 днів. Лише за останні шість місяців термін продажу такого житла скоротився майже на третину з 53 до 35 днів.

Трикімнатні квартири продаються довше, у середньому за 55 днів. Однак порівняно з минулим роком цей показник не змінився.

Наскільки швидко продається квартира на вторинці, Інфографіка: ЛУН

Ціни в оголошеннях і вартість проданих квартир суттєво різняться

У жовтні 2026 року медіанна ціна однокімнатної квартири в оголошеннях становила $67 тис., тоді як продані квартири коштували $57 тис. Для двокімнатного житла співвідношення становило $98 тис. проти $66,5 тис., а для трикімнатного $146 тис. проти $86 тис.

Таким чином, медіанна ціна проданих трикімнатних квартир приблизно на 41% нижча за ціну активних пропозицій. Для двокімнатних квартир різниця становить близько 32%, а для однокімнатних 15%.

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У яких районах Києва квартири найдорожчі

Найдорожчі квартири традиційно пропонують у Печерському районі, а найдешевші — у Деснянському. За останній рік різниця між ними стала ще помітнішою.

Медіанна ціна однокімнатної квартири на Печерську нині становить $148 тис., тоді як у Деснянському районі лише $43 тис. Різниця перевищує $100 тис., а житло на Печерську коштує приблизно у 3,4 раза дорожче. Для порівняння: восени 2025 року різниця становила близько $77 тис.

Медіанна ціна квартири на вторинці, Інфографіка: ЛУН

Серед двокімнатних квартир Печерський район також посідає перше місце за вартістю: $199 тис. проти $60 тис. у Деснянському районі. Найбільший розрив зафіксовано в сегменті трикімнатного житла: $329 тис. на Печерську проти $75 тис. у Деснянському районі.

Як ремонт впливає на вартість квартири

Крім розташування, на ціну житла впливає його стан. За даними ЛУН, різниця у вартості квартир із ремонтом і без нього може суттєво відрізнятися залежно від району.

Наприклад, у Печерському районі медіанна ціна однокімнатної квартири з ремонтом становить $160 тис., а без ремонту $133 тис. Різниця сягає $27 тис. У Голосіївському районі вона ще більша — $33 тис.: $95 тис. проти $62 тис. У Дніпровському районі ситуація протилежна: медіанна ціна однокімнатної квартири без ремонту навіть трохи перевищує вартість житла з ремонтом $58,8 тис. проти $58 тис.

Медіанна ціна квартир на вторинці за станом ремонту, Інфографіка: ЛУН

Вік будинку

На столичному вторинному ринку найдорожчими є квартири в дореволюційних будинках, зведених до 1918 року. Медіанна ціна однокімнатного житла в них становить $118 тис., двокімнатного $153 тис., а трикімнатного $230 тис. Для порівняння, у будинках, зведених після 2010 року, відповідні показники становлять $78 тис., $129 тис. і $196 тис.

Медіанні ціни на вторинці за роками забудови, Інфографіка: ЛУН

Одним із найдоступніших сегментів вторинного житла залишаються хрущовки. Медіанна ціна однокімнатної квартири в таких будинках становить $43 тис., двокімнатної $55 тис., трикімнатної $69 тис.

Для порівняння, однокімнатні квартири в будинках, зведених після 2010 року, приблизно на 81% дорожчі, а трикімнатні коштують майже втричі більше.

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Купити однокімнатну квартиру в Києві стало доступніше

На тлі змін на вторинному ринку покращується доступність однокімнатних квартир у Києві відносно місцевих зарплат.

За розрахунками ЛУН та Work.ua, у жовтні 2026 року для купівлі однокімнатної квартири в столиці знадобиться сума, еквівалентна 6,7 річної медіанної зарплати. І рік тому, і пів року тому цей показник становив 7,6 року.