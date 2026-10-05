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Житло в Європі дорожчає: у яких країнах ціни зросли найбільше

Нерухомість
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Житло в Європі
Житло в Європі
Купівля житла в Європі за рік стала помітно дорожчою — у деяких країнах ціни зросли більш ніж на 15%. Водночас у трьох країнах житло, навпаки, подешевшало.
Як пише Euronews, у другому кварталі 2026 року ціни на житло в ЄС у середньому були на 4,7% вищими, ніж роком раніше. Це перевищило рівень інфляції, який за цей період становив 3,2%.

У яких країнах житло подорожчало найбільше

Найбільше ціни на житло зросли в Португалії — на 16,5%, та Болгарії — на 15,5%.
У Португалії, за словами експерта з нерухомості Global Property Guide Мікка Калмета, попит на житло продовжує перевищувати пропозицію, особливо в Лісабоні, Порту та популярних прибережних районах. Серед причин він назвав обмежене нове будівництво, іноземні інвестиції, туристичний попит і дефіцит житла.
У Болгарії зростання цін підтримували збільшення доходів домогосподарств і зарплат, відносно доступне іпотечне фінансування та високий попит на нерухомість як інвестицію.
У дев’яти з 29 європейських країн річне зростання перевищило 10%.
До них також увійшли:
  • Литва — 14,3%;
  • Словаччина — 13,6%;
  • Хорватія — 12,7%;
  • Іспанія — 12,1%;
  • Румунія — 12,1%;
  • Латвія — 11,4%;
  • Угорщина — 10,2%.
Житло в Європі дорожчає: у яких країнах ціни зросли найбільше

Де ціни на житло впали

Єдиними країнами, де в другому кварталі 2026 року житло подешевшало порівняно з аналогічним періодом минулого року, стали Фінляндія (-2,7%), Люксембург (-2,2%) та Франція (-0,8%).
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За словами Калмета, у Фінляндії на ринок вплинули слабке економічне зростання, низька споживча впевненість і наслідки високих процентних ставок.
У Франції, за його словами, ціни знижувалися через проблеми з доступністю житла, відносно слабкий попит та вплив попереднього зростання ставок за іпотекою. Економічна невизначеність також спонукала частину потенційних покупців відкласти придбання житла.
Житло в Європі дорожчає: у яких країнах ціни зросли найбільше

Наскільки змінилися ціни з урахуванням інфляції

Навіть після врахування інфляції зростання цін на житло в багатьох країнах залишалося значним. У ЄС реальні ціни на житло зросли на 1,5%.
У Португалії реальне зростання становило 12,1%, у Словаччині — 9,4%, Болгарії — 9,1%, Литві — 8,8%, Іспанії — 8,3%, Латвії — 7,9%, Данії — 7,7%, Угорщині — 7,7%, Хорватії — 7,5%.
Водночас у шести країнах ціни знизилися в реальному вираженні. Найбільше — у Люксембурзі, на 6,4%. У Франції падіння становило 3,2%, а в Німеччині — 2%.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЄвропаЖитлова нерухомість
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