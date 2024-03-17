Airbnb більше не дозволятиме орендодавцям встановлювати камери в помешканні — Finance.ua
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Airbnb більше не дозволятиме орендодавцям встановлювати камери в помешканні

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Airbnb більше не дозволятиме орендодавцям встановлювати камери в помешканні
Airbnb більше не дозволятиме орендодавцям встановлювати камери в помешканні, Фото: freepik
Airbnb оголосив про нову політику конфіденційності, яка повністю забороняє використання внутрішніх камер в орендованому житлі.
Про це йдеться на сайті компанії.
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Раніше сервіс дозволяв господарям тримати камери в загальних приміщеннях, але забороняв їх у спальнях і ванних кімнатах.
Тепер Airbnb змінила цю політику, і власники повинні повідомляти про наявність зовнішніх камер на обʼєкті.
Ці камери не можуть бути спрямовані всередину приміщення або розташовуватися в місцях, де очікується більша приватність, наприклад, у душових або саунах.
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Водночас власники житла можуть використовувати камери дверних дзвінків і монітори рівня шуму, які не записуватимуть або передаватимуть звуки.
Нові правила набудуть чинності з 30 квітня, а будь-який власник, який порушить їх, може бути видалений з Airbnb
За матеріалами:
theБабель
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