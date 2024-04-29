Як міграція під час війни впливає на ринок житла — Finance.ua

Як міграція під час війни впливає на ринок житла Сьогодні 16:04 — Нерухомість

Як міграція під час війни впливає на ринок житла

Ринок оренди житла стабілізувався в останні пів року, ціни вже не коливаються. Але перше, що впливає на ринок оренди — це міграційні процеси.

Про це заявив бренд та бізнес директор компанії «ЛУН» Денис Суділковський, передає Центр економічної стратегії.

Куди мігрують люди

«Хибно думати, що всі мігрують у західні регіони. Насправді, на захід країни мігрують здебільшого заможні громадяни. А в середньому люди мігрують у найближчі безпечні міста. Зі східних областей мігрують у Дніпро, з півдня 一 в Одесу, в київське передмістя виїжджає середній клас», — заявив Суділковський.

За його словами, середня ціна на оренду двокімнатної квартири у Львові буде коштувати 17 тис. грн, у Києві - 20 тис. грн, в Одесі - 9 тис. грн, а в Харкові - 6,5 тис. грн.

Отримання сертифікатів єВідновлення

Люди, які отримують сертифікати «ЄВідновлення» (державна ініціатива компенсації українцям за зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло), як правило, переїжджають у дорожче місце, а компенсацію отримують за попереднє житло.

«Цю проблему потрібно вирішувати просвітництвом і пояснювати людям, де вони насправді можуть собі фінансово дозволити придбати житло», — зазначив директор «ЛУН».

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Він додав, що першими на сертифікати «єВідновлення» реагують так званий економічно активний сегмент населення, люди, котрі загалом розуміють, як купувати житло.

«Проте умовна бабуся, яка будувала хату 60 років тому, не знає, що робити з сертифікатом, і купити не може, і орендувати їй важко, треба продовжувати процес просвітництва», — пояснив він.

Люди не хочуть купувати застаріле житло

За різними оцінками, 80−90% житлового фонду України 一 це радянська спадщина, будинки, котрим треба реновація. Нового житла зараз будують відчутно менше і воно буде дорожчати.

Суділковський також заявляє, що є попит на безбар'єрність, навіть люди, у яких зі здоров’ям все добре, розуміють, що трапитись може будь-що, і вони хочуть уникнути ситуації бути «запертими» у своїй квартирі.

Довідка Finance.ua:

за даними ЛУН, середня ціна в Києві на первинці станом на квітень 2024 року складає 49 300 грн за квадратний метр. Традиційно найбільш дорогим районом є Печерський, де ціна від 87 300 грн за м. кв., за ним слідує Шевченківський з 60 900 грн за м. кв. На 3 місці - Голосіївський район — 50 200 грн за м. кв;

вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві нині становить в середньому 13−14 тисяч гривень на місяць;



ціни на оренду квартир в Європі перестали зростати. Водночас Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла.

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