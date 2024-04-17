Оренда vs. купівля житла. Що обирають українці (інфографіка) — Finance.ua
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Оренда vs. купівля житла. Що обирають українці (інфографіка)

Нерухомість
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Оренда vs. купівля житла. Що обирають українці (інфографіка)
Оренда vs. купівля житла. Що обирають українці (інфографіка)
Понад 30% опитаних українців поки що не планують купувати квартиру. Водночас нерухомість у Києві вартує 17 рокам оренди.
Про це свідчать результати дослідження українського маркетплейса нерухомості Dim.ria та платформи пошуку психотерапевта Rozmova.

Як зростає попит на оренду в Україні

Аналіз пропозиції оренди по Україні показує, що протягом 2021−2023 року кількість оголошень змінювалася. Найбільше зростання оренди зафіксовано у 2022 році, що зумовлено ситуацією в країні та великою кількістю ВПО.
Інфографіка: Dim. ria та Rozmova
Інфографіка: Dim. ria та Rozmova
Дослідження показало, що в пʼяти найбільших областях та містах України динаміка пропозиції збільшувалася. Таким чином у Київській області, без врахування Києва, у 2024 році до початку 2023 року кількість пропозиції оренди збільшилася на 38%. А у столиці - на 36%. В Одесі та Дніпрі кількість оренди збільшилася на 12%. У Львівській та Одеській області - на 16%.
Інфографіка: Dim. ria та Rozmova
Інфографіка: Dim. ria та Rozmova

Як відрізняються запити на оренду у столиці

Експерти дослідили вік користувачів, які найчастіше шукають нерухомість для оренди.
Серед лідерів наступні вікові категорії: 20% користувачів віком 25−35 років, а 27% - 35−44 років. 18−24 роки мають 17% авторизованих юзерів.
Інфографіка: Dim. ria та Rozmova
Інфографіка: Dim. ria та Rozmova
Дані дослідження ілюструють, що попит на оренду формують українці молодого та середнього віку. Аналіз користувачів за віком по областях показує, що аудиторія віком 25−34 роки складають середню частку всіх шукачів оренди. У Києві та Київській області 28% та 27% шукачів віком від 35 до 44 років. Цікаво, що у Львівській та Івано-Франківській областях найбільша кількість молоді віком від 25−34 років.
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Автори дослідження проаналізували середню вартість нерухомості у столиці. За основу дослідження брали оголошення до 30 000 грн. Таким чином найдешевший район у Києві - Деснянський. Однокімнатна кімната там вартує 9 223 грн. У Печерському районі середня вартість квартири за обраним фільтром — 25 357 грн.
Інфографіка: Dim. ria та Rozmova
Інфографіка: Dim. ria та Rozmova

Чи планують купувати квартиру

Результати дослідження показали, що 52% молоді переїжджали понад чотири рази за життя.
Попри те, що 55% зазначили, що хотіли б купити власне житло із необхідністю робити ремонт, все ж 45% респондентів вказали, що хочуть жити в орендованій квартирі мрії вже зараз і таким чином менше заощаджувати, але жити у кращих умовах.
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36% поки що не планує купувати квартиру, а 25% планує купівлю не пізніше, ніж за 5 років.
Загалом 51% опитаних поки не планують купувати квартиру. А що стосується купівлі житла, то 42% приділяють більше уваги факторам безпеки і надійності житла.

Скільки років оренди потрібно для купівлі нерухомості

У межах дослідження було пораховано ціну однокімнатної квартири в обласних центрах України у роках оренди. За основу дослідження брали середню ціну на купівлю та оренду однокімнатної квартири. Таким чином нерухомість у Києві вартує 17 рокам оренди. У Чернівцях, Одесі та Сумах цей період займає 20 років, у Львові - 16 років.
Інфографіка: Dim. ria та Rozmova
Інфографіка: Dim. ria та Rozmova
Нагадаємо, раніше ЛУН дослідив свіжий аналіз від HousingAnywhere. Такі міста, як Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен і Утрехт, постійно входять до топ-10 за вартістю квартир, кімнат і студій та мають постійні проблеми з доступністю житла в Нідерландах і Німеччині. Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла.
За даними Держстату, з початку року вартість зросла на 3,7%, при загальній інфляції в 1,2%. Середня ціна за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6 851 грн.
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За матеріалами:
Dim.Ria
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