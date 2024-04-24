Ціни у квітні на квартири на первинному ринку в столиці (за районами) — Finance.ua

Ціни у квітні на квартири на первинному ринку в столиці (за районами) Сьогодні 08:00 — Нерухомість

Ціни у квітні на квартири на первинному ринку в столиці (за районами), freepik.com

Середня ціна в Києві на первинці станом на 24 квітня 2024 року складає 49 300 грн за квадратний метр.

Це можна бачити з інфографіки ЛУН.

Класи житла

Середні ціни на первинці в квітні у Києві складає: для економ-класу — 38 700 грн за кв\м.

Комфорт у столиці можна придбати за 40 800 грн за кв\м, а от бізнес-клас — 69 400 кв.\м.

Найдорожчий преміум клас коштує 119 200 грн за метр квадратний. Повну таблицю інфографік можна подивитися за посиланням.

За районами

Традиційно найбільш дорогим районом є Печерський, де ціна від 87 300 грн за м. кв., за ним слідує Шевченківський з 60 900 грн за м. кв. На 3 місці - Голосіївський район — 50 200 грн за м.кв.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у співпраці з Єврокомісією (ЄК) готовий надати фінансування для запуску програм соціального житла в Україні, пілотний проєкт з будівництва житла для пільгової оренди може стартувати вже восени 2024 року.

Модель соціального житла передбачає, зокрема, що об'єкти мають повністю належати муніципалітету, цей сектор має бути самоокупним і фінансово стабільним. Старт програми соціального житла можна очікувати не раніше середини осені 2024 року, після того, як буде ухвалене відповідне законодавство.

Раніше повідомлялось, що українці подали понад 150 000 заяв у Дії про замовлення будівельних послуг.

Послуги, що найбільше замовляють:

заяви про Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на підставі будівельного паспорта,

дозвіл на виконання будівельних робіт. 82% з опитуваних користувачів вважають, що послуги надаються якісно.

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Довідка Finance.ua:

Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла. Ціни на оренду квартир в Європі перестали зростати. Водночас Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла. ЛУН дослідив свіжий аналіз від HousingAnywhere «За даними HousingAnywhere, в Європі можна помітити, що ціни на оренду вже не так швидко ростуть, але вони ще не почали падати», — зазначають аналітики ЛУН.

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у січні 2024 року становила 6 818 гривень. За місяць вартість зросла на 3,2%. Про це повідомляє сайт Державної служби статистики. На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, Закарпатська область, де оренда впала на 5,3% до 12 054 гривень. Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 1,0% до 11 910 гривень.

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