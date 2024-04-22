ЄС може профінансувати пілотну програму соціального житла в Україні — Finance.ua

ЄС може профінансувати пілотну програму соціального житла в Україні Сьогодні 16:46 — Нерухомість

ЄС може профінансувати пілотну програму соціального житла в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у співпраці з Єврокомісією (ЄК) готовий надати фінансування для запуску програм соціального житла в Україні, пілотний проєкт з будівництва житла для пільгової оренди може стартувати вже восени 2024 року.

Про це старша спеціалістка із кредитування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Оксана Реміга розповіла в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

«ЄІБ у співпраці з Європейською комісією зобов’язався надати допомогу для запуску цього напряму. Обговорюється можливість цільового кредиту на 200 млн євро, що буде підтримано значним інвестиційним грантом від ЄК. Плюс пакет технічної допомоги, 12 млн євро, який може бути спрямований не лише на розробку техрішень, їхнє впровадження та моніторинг, а й допомогу в розробці нормативної бази», — повідомила представниця ЄІБ.

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Вона уточнила, що наразі триває активна дискусія, якою може бути майбутня форма цього сектору.

«Ми разом з Єврокомісією намагаємося промотувати модель, яку використовували в Європі після другої світової війни для вирішення проблеми забезпечення житлом», — зазначила вона.

За її словами, модель соціального житла передбачає, зокрема, що об'єкти мають повністю належати муніципалітету, цей сектор має бути самоокупним і фінансово стабільним.

«Які механізми це (фінстабільність. — Ред.) можуть забезпечити? Один із найпростіших, які використовують у країнах Європи, — у споруджуваному будинку 80% приміщень відводиться під соціальне житло, яке знімають певні соціально вразливі групи за пільговою орендною платою. Це житло не можна викуповувати. Що стосується решти приміщень — житла, комерції, — то її здають за ринковою орендною платою, яка дає змогу забезпечувати функціонування об'єкта», — пояснила Реміга.

Оскільки в невеликих населених пунктах доходи від комерційних площ складніше забезпечити, ніж у великих містах, можливо, доцільніше для менших муніципалітетів створення об'єднаних регіональних офісів.

Вона наголосила, що ще одним ключовим принципом політики соціального житла має бути недопущення геттизації.

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«Споруди такого житлофонду не повинні розміщуватися компактно, будівлі мають гармонійно вписуватися в загальний міський ландшафт. Важливо також забезпечити соціальну інфраструктуру, хороший транспортний зв’язок», — зазначила Реміга.

При цьому вона зазначила, що ЄІБ не розглядає участь у програмах доступного житла, соціальної оренди з викупом.

«Ми розглядаємо програми, метою яких є створення, поліпшення якості пакета соціального житла у муніципалітетів. Однак наголошу: загалом ЄІБ не пропонує програм, кінцевою метою яких є кредити для фізосіб на житло. Лише створення житла у власності та управлінні муніципалітетів», — повідомила Реміга.

За її словами, старт програми соціального житла можна очікувати не раніше середини осені 2024 року, після того, як буде ухвалене відповідне законодавство.

Вона додала, що майбутня кредитна програма створення соціального житла з бюджетом у 200 млн євро є пілотною.

«З урахуванням потреб України для вирішення питань житла реально потрібні мільярди. Лише після запуску та налагодження пілотного проєкту, коли зможемо побачити її ефективність і здатність муніципалітетів управляти цим пулом нерухомості, можна говорити про запуск наступних етапів. У цьому ми дуже зацікавлені», — повідомила Реміга.

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