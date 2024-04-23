Скільки коштує оренда квартир у Києві: ціна за районами (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштує оренда квартир у Києві: ціна за районами (інфографіка)

Нерухомість
189
Скільки коштує оренда квартир у Києві: ціна за районами (інфографіка)
Скільки коштує оренда квартир у Києві: ціна за районами (інфографіка)
Як вказують на сайті нерухомості ЛУН, вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві нині становить в середньому 13−14 тисяч гривень на місяць.
Про це йдеться в інфографіках ЛУН.
Читайте також
Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру:
  • у Печерському (30 000 гривень),
  • Шевченківському (19 000 гривень)
  • Голосіївському (15 000 гривень) районах Києва.
Скільки коштує оренда квартир у Києві: ціна за районами (інфографіка)
Найдоступніші для оренди однокімнатні - в Дніпровському (11 000 гривень), Святошинському (11 000 гривень) та Деснянському (7 500 гривень) районах.

2-кімнатні

Ціна оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 17 тисяч гривень на місяць.
Скільки коштує оренда квартир у Києві: ціна за районами (інфографіка)
Найдешевша оренда:
  • у Святошинському (14 000 гривень),
  • Дніпровському (12 000 гривень)
  • Деснянському (9 000 гривень) районах столиці.

3-кімнатні квартири

Ціна оренди 3-кімнатної квартири у Києві стартує від 20 000 гривень на місяць. Найдорожча оренда — в Печерському (61 100 гривень), Шевченківському (42 100 гривень) та Голосіївському (27 000 гривень) районах Києва.
Скільки коштує оренда квартир у Києві: ціна за районами (інфографіка)
Менше заплатимо в Дніпровському (20 000 гривень) та Дарницькому (20 000 гривень) районах столиці.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, понад 30% опитаних українців поки що не планують купувати квартиру. Водночас нерухомість у Києві вартує 17 рокам оренди. Про це свідчать результати дослідження українського маркетплейса нерухомості Dim. ria та платформи пошуку психотерапевта Rozmova.
Дослідження показало, що в пʼяти найбільших областях та містах України динаміка пропозиції збільшувалася. Таким чином у Київській області, без врахування Києва, у 2024 році до початку 2023 року кількість пропозиції оренди збільшилася на 38%. А у столиці - на 36%. В Одесі та Дніпрі кількість оренди збільшилася на 12%. У Львівській та Одеській областях — на 16%.

Довідка Finance.ua:

  • квартири на вторинному ринку Києва відчутно здорожчали. За останні 6 місяців ціни на квадратні метри тут зросли на понад 6 000 грн — з середніх 53 453 грн до 59 520 грн. Помітно здорожчали вони і за місяць — майже на 3 800 грн.

Чи можна продавати нерухомість на тимчасово окупованих територіях

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.