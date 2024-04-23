Скільки коштує оренда квартир у Києві: ціна за районами (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштує оренда квартир у Києві: ціна за районами (інфографіка)
Як вказують на сайті нерухомості ЛУН, вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві нині становить в середньому 13−14 тисяч гривень на місяць.
Про це йдеться в інфографіках ЛУН.
Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру:
- у Печерському (30 000 гривень),
- Шевченківському (19 000 гривень)
- Голосіївському (15 000 гривень) районах Києва.
Найдоступніші для оренди однокімнатні - в Дніпровському (11 000 гривень), Святошинському (11 000 гривень) та Деснянському (7 500 гривень) районах.
2-кімнатні
Ціна оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 17 тисяч гривень на місяць.
Найдешевша оренда:
- у Святошинському (14 000 гривень),
- Дніпровському (12 000 гривень)
- Деснянському (9 000 гривень) районах столиці.
3-кімнатні квартири
Ціна оренди 3-кімнатної квартири у Києві стартує від 20 000 гривень на місяць. Найдорожча оренда — в Печерському (61 100 гривень), Шевченківському (42 100 гривень) та Голосіївському (27 000 гривень) районах Києва.
Менше заплатимо в Дніпровському (20 000 гривень) та Дарницькому (20 000 гривень) районах столиці.
Нагадаємо, понад 30% опитаних українців поки що не планують купувати квартиру. Водночас нерухомість у Києві вартує 17 рокам оренди. Про це свідчать результати дослідження українського маркетплейса нерухомості Dim. ria та платформи пошуку психотерапевта Rozmova.
Дослідження показало, що в пʼяти найбільших областях та містах України динаміка пропозиції збільшувалася. Таким чином у Київській області, без врахування Києва, у 2024 році до початку 2023 року кількість пропозиції оренди збільшилася на 38%. А у столиці - на 36%. В Одесі та Дніпрі кількість оренди збільшилася на 12%. У Львівській та Одеській областях — на 16%.
Довідка Finance.ua:
- квартири на вторинному ринку Києва відчутно здорожчали. За останні 6 місяців ціни на квадратні метри тут зросли на понад 6 000 грн — з середніх 53 453 грн до 59 520 грн. Помітно здорожчали вони і за місяць — майже на 3 800 грн.
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