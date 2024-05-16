Скільки коштує оренда квартири в Україні (рейтинг за областями) — Finance.ua

Скільки коштує оренда квартири в Україні (рейтинг за областями) Сьогодні 11:05 — Нерухомість

Скільки коштує оренда квартири в Україні (рейтинг за областями)

Згідно з даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2024 року становила 6 880 гривень. Але з початку року вартість зросла на 4,2%.

Про це повідомляє Держстат

Київ на четвертому місці за вартістю. Тут оренда подорожчала на 3,0% до 8989 гривень.

На перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область (11 914 гривень), обійшовши Закарпатську (11 772 гривень), яка лідирувала з початку 2023 року.

На 3 місці Рівненська область, тут оренда з початку року зросла на 35,4% до 9744 гривень.

Найнижчі ціни у близьких до фонту областях — Херсонській (2831 гривня), Сумській (3453 гривень) та Миколаївській (3485 гривень).

Довідка Finance.ua:

Вартість оренди житла у Києві за місяць зменшилася на 3%, а в Закарпатській області - на 28%. Водночас за рік ціни виросли майже у всіх областях. Про це свідчать дані аналітичного центру українського маркетплейсу Dim.ria. У квітні 2024 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці є 17 348 грн, а в області - 9 976 грн.

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