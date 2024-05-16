Скільки коштує оренда квартири в Україні (рейтинг за областями) — Finance.ua
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Скільки коштує оренда квартири в Україні (рейтинг за областями)

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Скільки коштує оренда квартири в Україні (рейтинг за областями)
Скільки коштує оренда квартири в Україні (рейтинг за областями)
Згідно з даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2024 року становила 6 880 гривень. Але з початку року вартість зросла на 4,2%.
Про це повідомляє Держстат.
Київ на четвертому місці за вартістю. Тут оренда подорожчала на 3,0% до 8989 гривень.
Скільки коштує оренда квартири в Україні (рейтинг за областями)
На перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область (11 914 гривень), обійшовши Закарпатську (11 772 гривень), яка лідирувала з початку 2023 року.
На 3 місці Рівненська область, тут оренда з початку року зросла на 35,4% до 9744 гривень.
Найнижчі ціни у близьких до фонту областях — Херсонській (2831 гривня), Сумській (3453 гривень) та Миколаївській (3485 гривень).

Довідка Finance.ua:

  • Вартість оренди житла у Києві за місяць зменшилася на 3%, а в Закарпатській області - на 28%. Водночас за рік ціни виросли майже у всіх областях. Про це свідчать дані аналітичного центру українського маркетплейсу Dim.ria. У квітні 2024 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці є 17 348 грн, а в області - 9 976 грн.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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