Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру: дані Dim. ria по областях — Finance.ua

Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру: дані Dim. ria по областях
Вартість оренди житла у Києві за місяць зменшилася на 3%, а в Закарпатській області - на 28%. Водночас за рік ціни виросли майже у всіх областях.
Про це свідчать дані аналітичного центру українського маркетплейсу Dim.ria.
Станом на квітень 2024 року пропозиція оренди зменшилася у Чернігівській, Полтавській та Закарпатській областях.
Протягом року у Волинській області на 50% збільшилася кількість оголошень. У Львівській області цей показник сягнув 41%.
У квітні 2024 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці є 17 348 грн, а в області - 9 976 грн.
«Порівнюючи з березнем 2024 року, вартість житла у Києві зменшилася на 3%. Аналітики визначили, що у Закарпатській області середня ціна на однокімнатне житло впала на 28% до березня 2024 року та на 3% протягом року», — кажуть аналітики Dim.ria.
Де винайняти однокімнатну квартиру найдорожче:
- Київ — 17 348 грн (-3%);
- Львівська область — 14 540 грн (+2%);
- Дніпропетровська — 14 117 грн (+5%);
- Полтавська — 13 738 грн (+25%);
- Вінницька — 12 468 грн (+2%).
Де винайняти однокімнатну квартиру найдешевше:
- Херсонська область — 3 071 грн (-10%);
- Сумська — 4 510 грн (+5%);
- Харківська — 5 963 грн (- 0,4%);
- Миколаївська — 6 612 грн (+7%);
- Чернівецька — 6 682 грн (- 0,3%).
За рік вартість оренди однокімнатної квартири збільшилась майже в усіх областях. Найбільше в Чернігівській області - 83%, Полтавській — 62% та Сумській — 61%.
Нагадаємо, ринок оренди житла стабілізувався в останні пів року, ціни вже не коливаються. Але перше, що впливає на ринок оренди — це міграційні процеси.
Раніше ЛУН дослідив свіжий аналіз від HousingAnywhere. Такі міста, як Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен і Утрехт, постійно входять до топ-10 за вартістю квартир, кімнат і студій та мають постійні проблеми з доступністю житла в Нідерландах і Німеччині. Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла.
За даними Держстату, з початку року вартість зросла на 3,7%, при загальній інфляції в 1,2%. Середня ціна за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6 851 грн.
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