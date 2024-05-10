Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру: дані Dim. ria по областях — Finance.ua

Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру: дані Dim. ria по областях Сьогодні 09:02 — Нерухомість

Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру: дані Dim. ria по областях

Вартість оренди житла у Києві за місяць зменшилася на 3%, а в Закарпатській області - на 28%. Водночас за рік ціни виросли майже у всіх областях.

Про це свідчать дані аналітичного центру українського маркетплейсу Dim.ria

Станом на квітень 2024 року пропозиція оренди зменшилася у Чернігівській, Полтавській та Закарпатській областях.

Протягом року у Волинській області на 50% збільшилася кількість оголошень. У Львівській області цей показник сягнув 41%.

Інфографіка: Dim. ria

У квітні 2024 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці є 17 348 грн, а в області - 9 976 грн.

«Порівнюючи з березнем 2024 року, вартість житла у Києві зменшилася на 3%. Аналітики визначили, що у Закарпатській області середня ціна на однокімнатне житло впала на 28% до березня 2024 року та на 3% протягом року», — кажуть аналітики Dim.ria.

Інфографіка: Dim. ria

Де винайняти однокімнатну квартиру найдорожче:

Київ — 17 348 грн (-3%);

Львівська область — 14 540 грн (+2%);

Дніпропетровська — 14 117 грн (+5%);

Полтавська — 13 738 грн (+25%);

Вінницька — 12 468 грн (+2%).

Де винайняти однокімнатну квартиру найдешевше:

Херсонська область — 3 071 грн (-10%);

Сумська — 4 510 грн (+5%);

Харківська — 5 963 грн (- 0,4%);

Миколаївська — 6 612 грн (+7%);

Чернівецька — 6 682 грн (- 0,3%).

За рік вартість оренди однокімнатної квартири збільшилась майже в усіх областях. Найбільше в Чернігівській області - 83%, Полтавській — 62% та Сумській — 61%.

Інфографіка: Dim. ria

Нагадаємо, ринок оренди житла стабілізувався в останні пів року, ціни вже не коливаються. Але перше, що впливає на ринок оренди — це міграційні процеси.

Раніше ЛУН дослідив свіжий аналіз від HousingAnywhere. Такі міста, як Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен і Утрехт, постійно входять до топ-10 за вартістю квартир, кімнат і студій та мають постійні проблеми з доступністю житла в Нідерландах і Німеччині. Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла.

За даними Держстату, з початку року вартість зросла на 3,7%, при загальній інфляції в 1,2%. Середня ціна за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6 851 грн.

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