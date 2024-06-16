Вартість квартир в Україні буде зростати: у чому причина — Finance.ua
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Вартість квартир в Україні буде зростати: у чому причина

Нерухомість
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Вартість квартир в Україні буде зростати: у чому причина
Вартість квартир в Україні буде зростати: у чому причина, pixabay.com
В Україні продовжують працювати сотні забудовників. Наразі лише в Києві будуються 188 житлових комплексах. І, незважаючи на війну, собівартість будівництва зростає.
Про це пише obozrevatel.com.

Вартість квартир у новобудовах та на вторинці

У січні минулого року різниця між квадратом в однокімнатній квартирі у новобудові та на вторинці у Києві була на рівні 2,3 тис. грн (48,3 тис. грн у новобудові та 50,6 тис. грн — на вторинці). Тобто на вторинці було приблизно на 4,7% дорожче.
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На вторинці зростають значно швидше, ніж у новобудовах. Оскільки на вторинці вартість зафіксована в доларах і миттєво змінюється у гривні після подорожчання валюти.
Ціни в новобудовах теж залежать від курсу, однак формуються залежно від вартості будівельних робіт. Хоча коли дорожчає долар, зростуть ціни і на імпортні матеріали, послуги деяких підрядників тощо.
У червні різниця між вартістю у новобудові та на вторинці сягнула вже 15,6% (50,3 тис. проти 58,1 тис. грн на вторинці).

Що спричинить зростання цін

Вартість нерухомості неодмінно зростатиме й на первинному ринку. На це впливатимуть зокрема й відключення електроенергії.
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Забудовникам доводиться або відкладати проведення робіт (що також призводить до зростання вартості), або використовувати генератори.
«Від початку цього року собівартість будівельних робіт уже зросла на 10−15%. Унаслідок валютних коливань і збільшення вартості перевезень дорожчають матеріали. Окрема стаття видатків, що в поточних умовах важко прогнозована, — електроенергія. Заживити процеси на майданчику від генератора дуже дорого. Варто також згадати про зростання оплати праці будівельників», — розповідає OBOZ.UA Анна Лаєвська, комерційна директорка «Інтергал-Буд».
Забудовники не можуть миттєво та значно підвищити ціни, бо втратять покупців.
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Тому замість цього вимушені зменшити маржинальність, змінювати планування — робити все, щоби зменшити собівартість будівництва.
Нагадаємо, у травні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві — 17 853 грн, а в області — 10 375 грн.
За весну середня ціна у столиці не змінилася. На 23% зменшилася середня ціна на однокімнатну квартиру у Закарпатській області та у Черкаській області — на 13%.
За матеріалами:
Обозреватель
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