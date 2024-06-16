Вартість квартир в Україні буде зростати: у чому причина — Finance.ua

Вартість квартир в Україні буде зростати: у чому причина Сьогодні 10:06 — Нерухомість

Вартість квартир в Україні буде зростати: у чому причина, pixabay.com

В Україні продовжують працювати сотні забудовників. Наразі лише в Києві будуються 188 житлових комплексах. І, незважаючи на війну, собівартість будівництва зростає.

Про це пише obozrevatel.com.

Вартість квартир у новобудовах та на вторинці

У січні минулого року різниця між квадратом в однокімнатній квартирі у новобудові та на вторинці у Києві була на рівні 2,3 тис. грн (48,3 тис. грн у новобудові та 50,6 тис. грн — на вторинці). Тобто на вторинці було приблизно на 4,7% дорожче.

Читайте також Де у Європі найдорожче та найдешевше купувати житло

На вторинці зростають значно швидше, ніж у новобудовах. Оскільки на вторинці вартість зафіксована в доларах і миттєво змінюється у гривні після подорожчання валюти.

Ціни в новобудовах теж залежать від курсу, однак формуються залежно від вартості будівельних робіт. Хоча коли дорожчає долар, зростуть ціни і на імпортні матеріали, послуги деяких підрядників тощо.

У червні різниця між вартістю у новобудові та на вторинці сягнула вже 15,6% (50,3 тис. проти 58,1 тис. грн на вторинці).

Що спричинить зростання цін

Вартість нерухомості неодмінно зростатиме й на первинному ринку. На це впливатимуть зокрема й відключення електроенергії.

Читайте також Де у Європі найдорожче та найдешевше купувати житло

Забудовникам доводиться або відкладати проведення робіт (що також призводить до зростання вартості), або використовувати генератори.

«Від початку цього року собівартість будівельних робіт уже зросла на 10−15%. Унаслідок валютних коливань і збільшення вартості перевезень дорожчають матеріали. Окрема стаття видатків, що в поточних умовах важко прогнозована, — електроенергія. Заживити процеси на майданчику від генератора дуже дорого. Варто також згадати про зростання оплати праці будівельників», — розповідає OBOZ.UA Анна Лаєвська, комерційна директорка «Інтергал-Буд».

Забудовники не можуть миттєво та значно підвищити ціни, бо втратять покупців.

Читайте також Як українцям в Литві отримати безкоштовне житло

Тому замість цього вимушені зменшити маржинальність, змінювати планування — робити все, щоби зменшити собівартість будівництва.

Нагадаємо, у травні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві — 17 853 грн, а в області — 10 375 грн.

За весну середня ціна у столиці не змінилася. На 23% зменшилася середня ціна на однокімнатну квартиру у Закарпатській області та у Черкаській області — на 13%.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.