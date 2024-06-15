Де у Європі найдорожче та найдешевше купувати житло — Finance.ua

Де у Європі найдорожче та найдешевше купувати житло Сьогодні 16:07 — Нерухомість

Де у Європі найдорожче та найдешевше купувати житло

Найменш доступною країною для купівлі житла виявилася Словаччина. Для купівлі квартири у новобудові площею 70 кв. м. тут потрібно відкласти 14,1 річних заробітних плат.

Про це свідчать дані звіту Deloitte Property Index.

На другому місці розташувалася Чехія, де доведеться відкласти 13,3 річних заробітних плат, а на третій позиції розмістилася Сербія — 11,8 річних зарплат.

Читайте також За кілька тижнів кожен зможе подати заяву на компенсацію через руйнування житла до Міжнародного реєстру збитків

Посередині рейтингу знаходяться Польща, Естонія, Литва, Хорватія та Ірландія. Для купівлі аналогічної квартири громадянам цих країн потрібно відкласти 8−11 річних заробітних плат.

Для Нідерландів, Португалії, Великобританії, Греції, Румунії та Італії цей показник становить 6−8 річних зарплат, а для Словенії та Данії — 5−6 річних заробітних плат.

Найдоступнішими країнами виявилися Норвегія та Бельгія. Для купівлі квартири у новобудові площею 70 квадратних метрів тут вистачить 5−6 річних заробітних плат.

Читайте також Як українцям в Литві отримати безкоштовне житло

Де найдорожчі та найдешевші квартири в Європі

Вартість нерухомості у різних країнах Європи суттєво відрізняється. Наприклад, у Польщі середня ціна за квадратний метр становить 1 975 євро.

А найнижчі ціни на нерухомість пропонує Боснія та Герцеговина — 1237 євро за квадратний метр.

Країни Європи з найдоступнішими цінами на квартири:

Греція — 1 330 євро/кв.м;

Румунія — 1 417 євро/кв.м;



Португалія — 1 723 євро/кв.м;



Сербія — 1 785 євро/кв.м;



Словенія — 1 927 євро/кв.м.



Найвищі ціни та житло представлені у таких країнах:

Австрія — 4 925 євро/кв.м;

Німеччина — 4 800 євро/кв.м;



Франція — 4 639 євро/кв.м;



Норвегія — 4 204 євро/кв.м.



Стрімкими темпами ціни на нерухомість зростають у Литві (23%). Значне підвищення цін також спостерігається у Боснії та Герцеговині (27%) та Хорватії (20%). А от у Великобританії (-18,8%), Данії (-9,7%) та Франції (-0,2%) ціни знизилися.

Читайте також Скільки будівель знищила росія за два роки війни в Україні

Де в Європі найвигідніше купувати квартири

У Латвії можна придбати одні з найдешевших квартир у Європі. Житло у Ризі буде коштувати близько $1500 за квадратний метр у новобудові. Але якщо ви готові самостійно виконати ремонт, то можна знайти і пропозиції нижче тисячі доларів за «квадрат».

За межами столиці ціни ще нижчі. Наприклад, у місті Даугавпілс можна знайти квартири, де квадратний метр коштує $300.

На ринку нерухомості Польщі ситуація схожа з Хорватією. У Варшаві вартість квартир стартує від 50−60 тисяч євро. Однак за межами столиці можна придбати житло близько за 40 тисяч євро.

Читайте також Де в Україні найдорожче та найдешевше орендувати житло (інфографіка)

У Румунії можна придбати квартиру за 30−40 тисяч євро, у Хорватії — від 50−60 тисяч євро за квартиру. Приватні будинки коштують від 100−150 тисяч євро.

Вартість квартир у Болгарії стартує від 30−40 тисяч євро, а за приватні будинки — від 50−60 тисяч євро. У популярних туристичних регіонах ціни можуть бути значно вищими.

Нагадаємо, у Києві на первинному ринку нерухомості спостерігається зниження цін на квартири. За останній місяць вартість одного квадратного метра впала на 14,3%.

За цими даними, вартість «квадрата» у новобудовах впала на 8,4 тис. грн. Місяць тому у середньому коштував 58,7 тисячі, а зараз — 50,3 тис. грн.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.