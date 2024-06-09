На первинному ринку Києва знизилися ціни на квартири — M2bomber
У Києві на первинному ринку нерухомості спостерігається зниження цін на квартири. За останній місяць вартість одного квадратного метра впала на 14,3%.
Про це свідчать дані профільного порталу M2bomber.
Як змінились ціни на квартири в новобудовах
За цими даними, вартість «квадрата» у новобудовах впала на 8,4 тис. грн. Місяць тому у середньому коштував 58,7 тисячі, а зараз — 50,3 тис. грн.
Водночас, за останні шість місяців квадратний метр додав у вартості близько 8 тисяч гривень (18,77%).
За інформацією порталу, найчастіше один квадратний метр в нових квартирах столиці коштує у середньому 20,8 тисячі гривень (близько 8,2% оголошень).
Трохи нижча вартість — 23,4 тисячі гривень у 7,3% оголошень, 26 тисяч гривень — у 5,7%, по 18,2 тисячі гривень — у 4,3%.
Ціни за районами Києва
У Києві середня ціна на квадратні метри в новобудовах коливається від 38 тисяч до 108,95 тисячі гривень.
Найвищі ціни у таких районах:
- у Печерському районі — 108,95 тисячі гривень;
- у Шевченківському — 63,9 тисячі гривень;
- у Подільському — 60 тисяч гривень;
- у Голосіївському — 50,45 тисячі гривень.
Найдешевші пропозиції:
- у Солом’янському районі — 38 тисяч гривень;
- у Деснянському — 40,05 тисячі гривень;
- у Дарницькому — 40,37 тисячі гривень;
- у Дніпровському — 44,5 тисячі гривень;
- у Святошинському — 44,65 тисячі гривень;
- в Оболонському — 44,85 тисячі гривень;
Нагадаємо, за даними OLX, Київ, Львів та Одеса посідають лідерські позиції серед міст, у яких найчастіше винаймають житло українці для подобової оренди.
Понад 30% опитаних українців поки що не планують купувати квартиру. Водночас нерухомість у Києві вартує 17 рокам оренди.
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