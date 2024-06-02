Найпопулярніші міста для подобової оренди житла серед українців — Finance.ua

Найпопулярніші міста для подобової оренди житла серед українців Сьогодні 16:07 — Нерухомість

Найпопулярніші міста для подобової оренди житла серед українців

Київ, Львів та Одеса посідають лідерські позиції серед міст, у яких найчастіше винаймають житло українці для подобової оренди.

Про це стало відомо з аналізу платформи OLX Україна.

Згідно с аналізом платформи OLX Україна, на першому місці за кількістю відгуків столиця України — місто Київ.

Медіанна вартість оренди квартири — 900 грн, а будинку — 8 000 грн. Подобова оренда користується великою популярністю серед тих, хто приїздить сюди у відрядження, або з метою ділової поїздки.

На другому місці — Львів. У травні розміщено 1 171 оголошення з подобової оренди квартир та будинків, на які отримано 17 141 відгук.

Медіанна вартість оренди квартири — 900 грн, а будинку — 2 500 грн. Львів був і залишається одним з найпопулярніших маршрутів для подорожей на вихідні.

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Одеса — третє найпопулярніше за кількістю відгуків на подобову оренду місто України.

У поточному місяці на OLX розміщено 1 350 оголошень з оренди квартир та будинків, а медіанна вартість становить — 700 грн для квартири, й 4 500 грн для будинку.

Попри регулярні загрози повітряних атак, Одеса залишається популярним місцем для туризму та відпочинку серед українців.

Великою популярність також мають карпатські курорти — Яремче та Микуличин. Сумарно в травні розміщено 203 оголошення з подобової оренди будинків та отримано майже 2 000 відгуків.

Медіанна вартість оренди в Яремче — 1 500 грн, а в Микуличині - 2 200 грн.

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На Львівщині популярним є селище Славсько — 67 оголошень та 686 відгуків. Медіанна вартість оренди будинку — 1 800 грн.

Також туристи часто зупиняються в Івано-Франківську, звідки зручне сполучення з різноманітними містечками та селами Карпат. У травні опубліковано 205 оголошень з подобової оренди квартир, на які отримано 4 959 відгуків.

Медіанна вартість — 800 грн.

Нагадаємо, понад 30% опитаних українців поки що не планують купувати квартиру. Водночас нерухомість у Києві вартує 17 рокам оренди.

Також ЛУН дослідив, що вартість оренди квартир у столиці почала зростати. Як зазначають експерти, ціни вже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни. Тенденція до подорожчання продовжує набирати обертів.

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