Оренда квартири в Німеччині: як оплачується житло — Finance.ua

Оренда квартири в Німеччині: як оплачується житло Сьогодні 19:00 — Нерухомість

Оренда квартири в Німеччині: як оплачується житло

Українські біженці у Німеччині можуть отримувати соціальну підтримку, яка включає виплати на проживання та кошти на оренду житла. Держава оплачує витрати згідно з нормами житлової площі.

8 /dGVtdT1wcm96aGl2YW5ueWEjbGMtc3RhcnQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIg===>handbookgermany.de. Як оплачують житло для українських біженців у Німеччині, розповідає germany4ukraine.de та <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL2hhbmRib29rZ2VybWFueS5kZS91ay91a3JhaW5lLWluZm/dGVtdT1wcm96aGl2YW5ueWEjbGMtc3RhcnQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIg===>handbookgermany.de.

Українські біженці у Німеччині відразу після отримання дозволу на перебування можуть самостійно орендувати житло. Для необхідно зареєструватися. Це можна зробити:

у тимчасовому прихистку;

у центрі прийому біженців;

у відомстві у справах іноземців.

Українці із тимчасовим захистом, які не мають достатньо фінансів для покриття своїх витрат на проживання, отримують у Німеччині державну підтримку.

Працездатні біженці та члени їхніх сімей, що проживають разом, отримують гарантований мінімум соціального забезпечення для безробітних — громадянську допомогу (Bürgergeld). Інші біженці, які потребують підтримки, отримують соціальну допомогу (Sozialhilfe). Ця допомога покриває також витрати на житло й опалення у межах допустимого розміру.

Перед укладенням договору оренди людям із тимчасовим захистом треба отримати підтвердження про відшкодування витрат на оплату житла й опалення в Центрі зайнятості (Jobcenter) або в Управлінні соціального захисту за місцем проживання. Якщо біженець зобов’язаний проживати в певному місці згідно з рішенням державного відомства, це також слід врахувати.

Які документи потрібні

Якщо біженці збираються жити в квартирі тривалий час, для реєстрації у центрі надання адміністративних послуг (Bürgerbüro) будуть потрібні такі документи:

біометричний закордонний паспорт або інше посвідчення особи (ID-картка) — для всіх членів сім'ї;

дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis), тимчасовий дозвіл на перебування (Fiktionsbescheinigung) або довідка про реєстрацію як прохача притулку (Anlaufbescheinigung/ Ankunftsnachweis);

підтвердження від надавача житла (це може бути орендодавець або уповноважені ним особи, житлове управління, друзі, знайомі або члени сім'ї, у яких розмістився біженець). Формуляри з необхідними даними можна знайти на сайті міста, громади або органу реєстрації;

свідоцтво про народження — для дітей, свідоцтво про шлюб — для подружжя.

Якщо немає жодного з таких документів, у яких персональні дані записані латинськими літерами, необхідно спочатку зареєструватися у пункті приймання біженців або у відомстві у справах іноземців. Після цього видадуть довідку про реєстрацію, яку треба зберігати і пред’являти в установах.

Яку вартість оренди житла покриває держава

Як зазначається на інформаційному порталі для іммігрантів у Німеччині handbookgermany. de, Центр зайнятості покриває витрати на оренду житла лише до певної суми і за умови дотримання певних умов.

Перед тим, як шукати квартиру, слід поцікавитися у Jobcenter, наскільки високою може бути орендна плата і яким іншим вимогам має відповідати житло. Сума витрат на оренду відрізняється у різних містах і залежить від різних факторів, наприклад, від типу опалення і розміру будівлі.

Окрім того, квартира має відповідати певним нормам, щоб центр зайнятості оплачував орендну плату та опалення. Як правило, квартира площею 45−50 кв. м вважається достатньою для однієї людини. З кожною наступною людиною, яка житиме у цьому житлі, до норми додається 10−15 кв. м.

Приклад

У Берліні це 426 євро на людину (базова орендна плата + комунальні послуги без опалення та електроенергії), у Мюнхені - 781 євро, в Гамбурзі - 573 євро, а в Кельні - 633 євро.

Двоє людей у Берліні можуть знімати житло за 515,45 євро, а троє - за 594,45 євро. У Мюнхені орендна плата на двох осіб становитиме приблизно 1005 євро, а на трьох — близько 1184 євро. У Кельні дві людини будуть сплачувати близько 1115 євро, а три особи — 1365,65 євро. У Гамбурзі квартира на двох буде коштувати приблизно 798 євро, а на трьох — 1015,70 євро.

Треба врахувати, що більшість установ відхиляють пропозиції оренди на обмежений термін, а також пропозиції оренди з градуйованою орендою (Staffelmiete).

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