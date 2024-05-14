Оренда квартири в Німеччині: як оплачується житло — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оренда квартири в Німеччині: як оплачується житло

Нерухомість
93
Оренда квартири в Німеччині: як оплачується житло
Оренда квартири в Німеччині: як оплачується житло
Українські біженці у Німеччині можуть отримувати соціальну підтримку, яка включає виплати на проживання та кошти на оренду житла. Держава оплачує витрати згідно з нормами житлової площі.
Як оплачують житло для українських біженців у Німеччині, розповідає germany4ukraine.de та <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL2hhbmRib29rZ2VybWFueS5kZS91ay91a3JhaW5lLWluZm8/dGVtdT1wcm96aGl2YW5ueWEjbGMtc3RhcnQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIg===>handbookgermany.de.
Українські біженці у Німеччині відразу після отримання дозволу на перебування можуть самостійно орендувати житло. Для необхідно зареєструватися. Це можна зробити:
  • у тимчасовому прихистку;
  • у центрі прийому біженців;
  • у відомстві у справах іноземців.
Українці із тимчасовим захистом, які не мають достатньо фінансів для покриття своїх витрат на проживання, отримують у Німеччині державну підтримку.
Працездатні біженці та члени їхніх сімей, що проживають разом, отримують гарантований мінімум соціального забезпечення для безробітних — громадянську допомогу (Bürgergeld). Інші біженці, які потребують підтримки, отримують соціальну допомогу (Sozialhilfe). Ця допомога покриває також витрати на житло й опалення у межах допустимого розміру.
Перед укладенням договору оренди людям із тимчасовим захистом треба отримати підтвердження про відшкодування витрат на оплату житла й опалення в Центрі зайнятості (Jobcenter) або в Управлінні соціального захисту за місцем проживання. Якщо біженець зобов’язаний проживати в певному місці згідно з рішенням державного відомства, це також слід врахувати.

Які документи потрібні

Якщо біженці збираються жити в квартирі тривалий час, для реєстрації у центрі надання адміністративних послуг (Bürgerbüro) будуть потрібні такі документи:
  • біометричний закордонний паспорт або інше посвідчення особи (ID-картка) — для всіх членів сім'ї;
  • дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis), тимчасовий дозвіл на перебування (Fiktionsbescheinigung) або довідка про реєстрацію як прохача притулку (Anlaufbescheinigung/ Ankunftsnachweis);
  • підтвердження від надавача житла (це може бути орендодавець або уповноважені ним особи, житлове управління, друзі, знайомі або члени сім'ї, у яких розмістився біженець). Формуляри з необхідними даними можна знайти на сайті міста, громади або органу реєстрації;
  • свідоцтво про народження — для дітей, свідоцтво про шлюб — для подружжя.
Якщо немає жодного з таких документів, у яких персональні дані записані латинськими літерами, необхідно спочатку зареєструватися у пункті приймання біженців або у відомстві у справах іноземців. Після цього видадуть довідку про реєстрацію, яку треба зберігати і пред’являти в установах.

Яку вартість оренди житла покриває держава

Як зазначається на інформаційному порталі для іммігрантів у Німеччині handbookgermany. de, Центр зайнятості покриває витрати на оренду житла лише до певної суми і за умови дотримання певних умов.
Перед тим, як шукати квартиру, слід поцікавитися у Jobcenter, наскільки високою може бути орендна плата і яким іншим вимогам має відповідати житло. Сума витрат на оренду відрізняється у різних містах і залежить від різних факторів, наприклад, від типу опалення і розміру будівлі.
Окрім того, квартира має відповідати певним нормам, щоб центр зайнятості оплачував орендну плату та опалення. Як правило, квартира площею 45−50 кв. м вважається достатньою для однієї людини. З кожною наступною людиною, яка житиме у цьому житлі, до норми додається 10−15 кв. м.

Приклад

У Берліні це 426 євро на людину (базова орендна плата + комунальні послуги без опалення та електроенергії), у Мюнхені - 781 євро, в Гамбурзі - 573 євро, а в Кельні - 633 євро.
Двоє людей у Берліні можуть знімати житло за 515,45 євро, а троє - за 594,45 євро. У Мюнхені орендна плата на двох осіб становитиме приблизно 1005 євро, а на трьох — близько 1184 євро. У Кельні дві людини будуть сплачувати близько 1115 євро, а три особи — 1365,65 євро. У Гамбурзі квартира на двох буде коштувати приблизно 798 євро, а на трьох — 1015,70 євро.
Треба врахувати, що більшість установ відхиляють пропозиції оренди на обмежений термін, а також пропозиції оренди з градуйованою орендою (Staffelmiete).
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.