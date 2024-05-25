Ціни на оренду квартир у Києві зрівнялися з довоєнними — дослідження ЛУН (інфографіка) Сьогодні 10:15 — Нерухомість

Ціни на оренду квартир у Києві зрівнялися з довоєнними — дослідження ЛУН (інфографіка)

Вартість оренди квартир у столиці почала зростати. Як зазначають експерти, ціни вже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни. Тенденція до подорожчання продовжує набирати обертів.

Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 14 тисяч гривень.

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Ціна на квартиру в столиці залежить від району, наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури, стану самого будинку та рівня комфорту.

Однокімнатні квартири

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (28 700 гривень), Шевченківському (20 тис. гривень) та Голосіївському (16 тис. гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири можна знайти в таких районах:

Дніпровському — 12 тис. гривень;

Святошинському — 10 тис. гривень;

Деснянському — 7 500 гривень.

Двокімнатні квартири

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 18 тисяч гривень на місяць.

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (39 тис. гривень), Шевченківському (29 700 гривень) та Голосіївському (25 тис. гривень) районах Києва.

Найдоступніші двокімнатні квартири можна знайти у:

Святошинському — 13 тис. гривень;

Дніпровському — 12 500 гривень;

Деснянському — 10 тис. гривень.

Трикімнатні квартири

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві стартує від 17 тис. гривень на місяць.

Найдорожче орендувати 3-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (61 300 гривень), Шевченківському (46 тис. гривень) та Голосіївському (34 500 гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди трикімнатні квартири у цих районах столиці:

Дарницькому — 20 тис. гривень;

Святошинському 17 тис. гривень.

Нагадаємо, понад 30% опитаних українців поки що не планують купувати квартиру. Водночас нерухомість у Києві вартує 17 рокам оренди.

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