Ціни на оренду квартир у Києві зрівнялися з довоєнними — дослідження ЛУН (інфографіка) — Finance.ua
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Ціни на оренду квартир у Києві зрівнялися з довоєнними — дослідження ЛУН (інфографіка)

Нерухомість
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Ціни на оренду квартир у Києві зрівнялися з довоєнними — дослідження ЛУН (інфографіка)
Ціни на оренду квартир у Києві зрівнялися з довоєнними — дослідження ЛУН (інфографіка)
Вартість оренди квартир у столиці почала зростати. Як зазначають експерти, ціни вже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни. Тенденція до подорожчання продовжує набирати обертів.
Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.
Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 14 тисяч гривень.
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Ціна на квартиру в столиці залежить від району, наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури, стану самого будинку та рівня комфорту.

Однокімнатні квартири

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (28 700 гривень), Шевченківському (20 тис. гривень) та Голосіївському (16 тис. гривень) районах Києва.
Ціни на оренду квартир у Києві зрівнялися з довоєнними — дослідження ЛУН (інфографіка)
Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири можна знайти в таких районах:
  • Дніпровському — 12 тис. гривень;
  • Святошинському — 10 тис. гривень;
  • Деснянському — 7 500 гривень.

Двокімнатні квартири

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 18 тисяч гривень на місяць.
Ціни на оренду квартир у Києві зрівнялися з довоєнними — дослідження ЛУН (інфографіка)
Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (39 тис. гривень), Шевченківському (29 700 гривень) та Голосіївському (25 тис. гривень) районах Києва.
Ціни на оренду квартир у Києві зрівнялися з довоєнними — дослідження ЛУН (інфографіка)
Найдоступніші двокімнатні квартири можна знайти у:
  • Святошинському — 13 тис. гривень;
  • Дніпровському — 12 500 гривень;
  • Деснянському — 10 тис. гривень.

Трикімнатні квартири

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві стартує від 17 тис. гривень на місяць.
Найдорожче орендувати 3-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (61 300 гривень), Шевченківському (46 тис. гривень) та Голосіївському (34 500 гривень) районах Києва.
Ціни на оренду квартир у Києві зрівнялися з довоєнними — дослідження ЛУН (інфографіка)
Найдоступніші для оренди трикімнатні квартири у цих районах столиці:
  • Дарницькому — 20 тис. гривень;
  • Святошинському 17 тис. гривень.
Нагадаємо, понад 30% опитаних українців поки що не планують купувати квартиру. Водночас нерухомість у Києві вартує 17 рокам оренди.
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