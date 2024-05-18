Як українським біженцям у Польщі отримати фінансову допомогу для оренди житла — Finance.ua

Як українським біженцям у Польщі отримати фінансову допомогу для оренди житла Сьогодні 16:05 — Світ

Як українським біженцям у Польщі отримати фінансову допомогу для оренди житла

У Польщі діє програма для українських біженців «Крок Додому». Громадяни України можуть подати заявку на участь у програмі, яка спрощує процес оренди житла. Проте для цього потрібно відповідати певним критеріям.

Про це йдеться на сайті «Польського консультанта».

Про програму «Крок Додому»

Фонд Habitat for Humanity Poland пропонує українським біженцям скористатися програмою «Крок Додому» (Krok do Domu).

Це цілий набір заходів для підтримки осіб, які рятуються від війни, але мають труднощі з орендою житла в Польщі.

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У рамках програми пропонуються різні послуги, спрямовані на підвищення доступності та полегшення оренди житла.

Завданням учасників програми є прагнення до підписання договору оренди, зокрема перегляд пропозицій, комунікація з орендодавцями та Habitat Poland, вибір житла тощо.

Як взяти участь у програмі

Зазначається, щоб взяти участь у програмі «Крок Додому», необхідно відповідати наступним критеріям:

документально підтвердити перетин кордону після 24 лютого 2022 року;

законно перебувати на території Польщі на момент подання заявки;

готовність орендувати житло не менш як на 12 місяців;

мати дохід домогосподарства не вище 3000 — 4500 злотих (залежно від воєводства);

належати до групи, яка особливо наражається на ризик втрати житла.

При цьому, погоджуючись на участь у програмі «Крок Додому», слід розуміти що:

програма діє на всій території Польщі;

комунікація з учасником проходить дистанційно: за допомогою email та/або телефону;

підтримка Habitat Poland надається безкоштовно, але учасники повинні будуть покрити частину витрат, пов’язаних із орендою житла, наприклад, орендну плату (тобто Фонд не сплачує за житло повністю, а співфінансує його на встановлену під час розгляду суму).

До того ж підтримка надається при наданні необхідних документів під час процесу верифікації. У разі невідповідності вимогам Фонд має право відмовити заявнику.

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Нагадаємо, Польща готова допомогти Україні у репатріації чоловіків призовного віку, які підлягають мобілізації, але якщо це станеться, то це матиме вплив на економіку Польщі.

Довідка Finance.ua:

згідно з даними польського уряду майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують релокуватися до Польщі;

за підсумками 2023 року, українці відкрили у Польщі 30 325 нових компаній. Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у сусідній країні був громадянин України;



українці посідають перше місце серед іноземних покупців квартир у Польщі. Найбільше українці купують у Польщі квартири, гаражі та комерційні приміщення;

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