Яку нерухомість купують українці в Польщі — Finance.ua

Яку нерухомість купують українці в Польщі Сьогодні 19:01 — Нерухомість

Яку нерухомість купують українці в Польщі

Українці посідають перше місце серед іноземних покупців квартир у Польщі. Найбільше українці купують у Польщі квартири, гаражі та комерційні приміщення.

Про це пише Ukrayina. pl з посиланням на Money.pl.

«Майже половина помешкань, які були продані особам з-за кордону, були придбані громадянами України. Однак, площа їхніх квартир дещо менша, ніж інших іноземців», — сказано в повідомленні.

Яку нерухомість купують українці у Польщі

Торік у Польщі іноземці купили загалом понад 14 тисяч квартир. На першому місці серед покупців з-за кордону — це українці.

Громадяни України купили у Польщі приблизно 7 тисяч помешкань, що є на 10% більше, ніж у 2022 році.

«Без обов’язку отримання спеціального дозволу українці придбали у Польщі у 2023 році понад 7,7 тисячі одиниць нерухомості. Однак у цю кількість входять не лише квартири, а й гаражі та комерційні приміщення. Із зазначених вище 7,7 тисячі об'єктів нерухомості самостійні житлові приміщення складають приблизно 7,1 тисячі штук», — йдеться у статті.

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Однак, аналітики підкреслюють, що українці у більшості купували скромніші квартири у порівнянні до інших іноземців.

«Середній розмір квартири, яку купують українці (не більше 54 квадратних метрів), нижчий за середній розмір квартири, яку купують усі іноземці (58 квадратних метрів)», — пояснив експерт з нерухомості Бартош Турек.

Де квартир купили найбільше

Найбільше квартир іноземці купили у Варшаві - 2,9 тисячі. Далі йде Краків (1,6 тисячі) та Лодзь, Познань, Ґожув-Велькопольський, Гданськ і Щецін.

Нагадаємо, У 2023 році майже 4,8 тисячі українців у Польщі працювали нелегально . Найбільше таких випадків виявлено в будівельній галузі. Також багато громадян України виконували роботу незаконно у у сфері адміністративних послуг, через агентства тимчасової зайнятості, у промисловій переробці та в галузі розміщення та харчування.

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Кількість українців, яких забезпечує житлом роботодавець, збільшилася майже у 2,5 рази порівняно з 2022 роком. Протягом І кварталу 2024 року 55% українців сказали, що користуються житлом від роботодавця, 33% зазначили, що винаймають житло власним коштом, 8% знайшли прихисток у поляків вдома і 4% проживають у центрах колективного розміщення.

Більшість роботодавців країни цінують працівників з України за швидку адаптацію та працьовитість. Проте громадяни Польщі погіршили ставлення до українських працівників.

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