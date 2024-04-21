Стало відомо, як ставляться до українських працівників у Польщі — Finance.ua

Стало відомо, як ставляться до українських працівників у Польщі Сьогодні 16:02 — Світ

Стало відомо, як ставляться до українських працівників у Польщі

Через повномасштабне російське вторгнення багато українців були змушені виїхати за кордон, зокрема до сусідньої Польщі. Більшість роботодавців країни цінують працівників з України за швидку адаптацію та працьовитість. Проте громадяни Польщі погіршили ставлення до українських працівників.

Про це пише pap.pl.

За даними дослідження «Барометр ринку праці Польщі» від компанії Personnel Service, 78% польських роботодавців позитивно або нейтрально ставляться до працівників із України.

Ось які позитивні якості українських співробітників відмітили опитані працедавці:

українці можуть швидко адаптуватися до нових умов у компанії - 42% респондентів;

українці працьовиті - 34% працедавців;

українці вміють швидко вивчати польську мову — 30% опитаних.

Зокрема, кожен четвертий підприємець у Польщі цінує працівників з України за їхній досвід, а кожен п’ятий — за скромність, створення позитивної атмосфери та лояльність. Також 14% цінують знання українців.

Проте збільшилася кількість таких роботодавців, які вказують, що ні за що не цінують українців. Таку відповідь дали 17% опитаних.

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Ця цифра зросла порівняно з минулим роком, коли так відповідали лише 5% респондентів.

Як ставляться до українців громадяни Польщі

За словами експертів компанії, широка громадськість ставиться до працівників з України дещо інакше.

Позитивне ставлення висловили чверть опитаних, торік таких відповідей було на 10% більше. Негативне ставлення зросло з 14% до 18%.

Крім того, 41% поляків вважають, що зростання заробітної плати сповільнюється через українців, які згодні працювати за нижчу оплату.

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Конкуренцію на ринку праці з боку працівників зі сходу бачить кожен п’ятий (21%) респондент.

Погіршення ставлення до українців у суспільстві є викликом для відділів кадрів в організаціях, які працюють або планують працевлаштовувати іноземців.

«Згідно з нашим дослідженням, це стосується аж 43% компаній у Польщі. Необхідно зосередитися на навчанні та інтеграції співробітників», — зазначив представник компанії Кшиштоф Інглот.

Аналіз результатів за галузями показує, що компанії в ІТ-секторі найбільш позитивно ставляться до українців: 56% респондентів висловили цілком позитивну або позитивну думку. У промисловості цей показник виявився на 6% нижчим.

Нагадаємо, у 2023 році майже 4,8 тисячі українців у Польщі працювали нелегально. Найбільше таких випадків виявлено в будівельній галузі.

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