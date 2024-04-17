У Польщі кожен четвертий українець працює нелегально: у яких сферах найбільше — Finance.ua

У Польщі кожен четвертий українець працює нелегально: у яких сферах найбільше Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

У Польщі кожен четвертий українець працює нелегально: у яких сферах найбільше

У 2023 році майже 4,8 тисячі українців у Польщі працювали нелегально. Найбільше таких випадків виявлено в будівельній галузі.

Що виявили перевірки

У 2023 році Національна інспекція праці (PIP) здійснила 9,1 тис. перевірок легальності працевлаштування іноземців. Також провела 39,4 тис. перевірок законності доручення роботи. Найбільше стосувалося громадян України - 29,6 тис.

Під час перевірок на нелегальних роботах торік виявили 4747 громадян України (в 2022 році - це було 3948 громадян України).

У яких сферах найбільше «нелегалів»

Кожен четвертий нелегально працевлаштований українець працював на будівництві.

Також багато громадян України виконували роботу незаконно у у сфері адміністративних послуг, через агентства тимчасової зайнятості, у промисловій переробці та в галузі розміщення та харчування.

Під час перевірок найчастіше виявляли такі порушення:

відсутність необхідного дозволу на працевлаштування;

виконання роботи на іншій посаді чи на умовах, відмінних від зазначених у дозволі на роботу;

неукладення обов’язкових трудових або цивільно-правових договорів.

На що скаржаться українців в Польщі

В інспекції повідомили, що у 2023 році отримали 2, 6 тис. скарг від громадян України. Це майже вдвічі більше, ніж у 2022 році.

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Найчастіше вони стосувалися невиплати заробітної плати або невиплати мінімальної погодинної ставки за цивільно-правовими договорами. Громадяни України також повідомляли про відсутність необхідного трудового договору.

Нагадаємо, експерти проаналізували дані з 32 європейських країн і виявили, що Норвегія є найкращою європейською країною для роботи жінок.

Довідка Finance.ua:

витрати українців у Польщі у 2023 році становили 7,1 млрд злотих — на 31% більше порівняно з 2022 роком. Про це свідчать останні дані польського Головного статистичного управління;

у Польщі планують знизити податки на прибуток для окремих галузей господарської діяльності з 1 квітня. Це може стати чудовою новиною для численних українських жінок, які створили свій бізнес у цій країні;



українці у Польщі без знання мови та кваліфікації зазвичай можуть влаштуватися на роботу із мінімальною зарплатою. Із січня 2024 року мінімалка у цій країні складає 4242 злотих до відрахувань.



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