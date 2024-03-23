Яких підприємців торкнеться зниження податків у Польщі — Finance.ua

Яких підприємців торкнеться зниження податків у Польщі Сьогодні 14:01 — Світ

Яких підприємців торкнеться зниження податків у Польщі, Фото: Getty images

У Польщі планують знизити податки на прибуток для окремих галузей господарської діяльності з 1 квітня. Це може стати чудовою новиною для численних українських жінок, які створили свій бізнес у цій країні.

Про це повідомляє uapl.info.

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Яких підприємців торкнеться зниження податків у Польщі

З наступного місяця Міністерство фінансів Польщі планує зменшити податкову ставку на ПДВ з 23% до 8% для ряду послуг.

Це стосується, зокрема, і сфери краси, у якій працює багато українок. Зараз 8% ПДВ сплачується лише за послуги перукарів.

З 1 квітня знизять податки і для підприємців, які надають послуги, що не потребують спеціальних медичних знань:

догляд за обличчям та макіяж;

манікюр та педикюр;

косметичні процедури для брів та вій;



проколювання вух;



консультації з догляду за виглядом та макіяжем;



догляд за тілом;



депіляція;



ультрафіолетове та інфрачервоне опромінювання.



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Для яких галузей не змінять податок

Податок ПДВ у розмірі 23% залишатиметься незмінним для послуг у таких галузях:

татуювання;

пірсинг;

солярій;

масаж;

пластична хірургія.

Прогнозується, що зменшення податків стимулюватиме легалізацію бізнесу в галузі краси. Зокрема ті, хто надають послуги, матимуть змогу знизити їх вартість для своїх клієнтів.

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Яка кількість українців відкрила власний бізнес у Польщі

Більше ніж 10% нових підприємців, які зареєструвались у Польщі, є українцями.

У 2023 році щомісяця реєструвалося до 3 тисяч нових фізичних осіб-підприємців з України, які започаткували свої власні бізнеси.

Загалом за два роки, з 2022 по 2023 рік, українці зареєстрували в Польщі 48 464 фізичних осіб-підприємців.

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Примітним є те, що громадяни України відкривають свої компанії там, де необхідні додаткові працівники. Це підсилює економічну активність у Польщі.

Нагадаємо, у 2023 році найчастіше як українські біженці, так і довоєнні мігранти отримували зарплату у розмірі 3000 — 4000 злотих (28 тис. — 38 тис. грн).

49% біженців задекларували заробіток менше 3000 злотих, серед довоєнних мігрантів таких усього 21%.

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