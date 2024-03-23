Яких підприємців торкнеться зниження податків у Польщі — Finance.ua

Яких підприємців торкнеться зниження податків у Польщі
У Польщі планують знизити податки на прибуток для окремих галузей господарської діяльності з 1 квітня. Це може стати чудовою новиною для численних українських жінок, які створили свій бізнес у цій країні.
Про це повідомляє uapl.info.
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Яких підприємців торкнеться зниження податків у Польщі
З наступного місяця Міністерство фінансів Польщі планує зменшити податкову ставку на ПДВ з 23% до 8% для ряду послуг.
Це стосується, зокрема, і сфери краси, у якій працює багато українок. Зараз 8% ПДВ сплачується лише за послуги перукарів.
З 1 квітня знизять податки і для підприємців, які надають послуги, що не потребують спеціальних медичних знань:
- догляд за обличчям та макіяж;
- манікюр та педикюр;
- косметичні процедури для брів та вій;
- проколювання вух;
- консультації з догляду за виглядом та макіяжем;
- догляд за тілом;
- депіляція;
- ультрафіолетове та інфрачервоне опромінювання.
Для яких галузей не змінять податок
Податок ПДВ у розмірі 23% залишатиметься незмінним для послуг у таких галузях:
- татуювання;
- пірсинг;
- солярій;
- масаж;
- пластична хірургія.
Прогнозується, що зменшення податків стимулюватиме легалізацію бізнесу в галузі краси. Зокрема ті, хто надають послуги, матимуть змогу знизити їх вартість для своїх клієнтів.
Яка кількість українців відкрила власний бізнес у Польщі
Більше ніж 10% нових підприємців, які зареєструвались у Польщі, є українцями.
У 2023 році щомісяця реєструвалося до 3 тисяч нових фізичних осіб-підприємців з України, які започаткували свої власні бізнеси.
Загалом за два роки, з 2022 по 2023 рік, українці зареєстрували в Польщі 48 464 фізичних осіб-підприємців.
Примітним є те, що громадяни України відкривають свої компанії там, де необхідні додаткові працівники. Це підсилює економічну активність у Польщі.
Нагадаємо, у 2023 році найчастіше як українські біженці, так і довоєнні мігранти отримували зарплату у розмірі 3000 — 4000 злотих (28 тис. — 38 тис. грн).
49% біженців задекларували заробіток менше 3000 злотих, серед довоєнних мігрантів таких усього 21%.
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