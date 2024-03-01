Польща готується скасувати деякі пільги для українців — Finance.ua

Польща готується скасувати деякі пільги для українців Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Польща готується скасувати деякі пільги для українців

Тимчасовий захист для українських біженців у Польщі готуються продовжити до 4 березня 2025 року. Проте уряд планує змінити правила перебування українців.

Міністерство внутрішніх справ попросило воєвод надати пропозиції щодо змін до відповідного спецзакону, повідомляє kresy.pl

Місцева влада хоче посилити правила, щоб не було зловживань

Польща продовжила легальне перебування українських біженців до 30 червня. До цього дня діятимуть попередні умови та пільги для українців. У подальшому правила для українських біженців хочуть змінити — для цього проводять консультації з місцевими органами влади.

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації звернулося до воєвод (воєводство — аналог області в Україні. — Ред.) із проханням про законодавчі пропозиції для наступного проекту поправки до спецзакону про допомогу українцям, повідомила Dziennik Gazeta Prawna. Йдеться про продовження тимчасового захисту біженців з України до 4 березня 2025 року та зміни правил їхнього перебування.

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Видання ознайомилось із запропонованими змінами. Опитування у воєводських управліннях показали, більшість коментарів до спецзакону стосуються обсягу підтримки, яку надають воєводи та органи місцевого самоврядування. Проте є й вимоги посилити чинні норми для усунення зловживань.

За виїзд до України на один день — ануляція права на легальне перебування

Одна зі змін, які розглядає уряд, стосуватиметься права на легальне проживання в Польщі. Українські біженці, які захочуть повернутися до України хоча б на один день, втратять це право. Це б завадило людям зловживати виплатами. Наразі українські біженці втрачають право на проживання, якщо виїжджають з Польщі на термін більше ніж на 30 днів.

За словами любуського воєводи, часті поїздки українських громадян для рекреаційних, туристичних і ділових цілей підтверджують, що вони не перебувають у складній життєвій ситуації, але користуються наданою їм допомогою.

Крім того, була помічена проблема, що кожне воєводство веде окремий реєстр виплачених допомог. Це означає, що теоретично одна сім'я може отримати підтримку від кількох адміністративних одиниць Польщі. Щоб унеможливити таке зловживання, пропонується створити центральний реєстр.

Допомогу новоприбулим можуть скасувати

Також воєводи пропонують забрати зі спецзакону положення про одноразову допомогу в розмірі 300 злотих (2856 грн) на особу, яка виплачується новоприбулим для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та плати за житло.

Чиновники пояснюють, що ідея виплати у 300 злотих полягала в підтримці людей, яким раптово довелося покинути свою країну, рятуючись від війни. Водночас за даними центрів соціального захисту населення, постійно збільшується кількість нових осіб, які мають право на пільги. Але це переважно люди, які планують оселитися в ЄС, а не випадки, коли комусь довелося раптово тікати з України.

Воєводи також закликають до ефективнішої перевірки та позбавлення статусу захисту людей, які мають заборгованість із виплат. Йдеться про те, що багато українців не покривають половину витрат на проживання та харчування в колективних центрах, куди їх направляють.

Крім того, чиновники вважають, що необхідно посилити систему пільг для неповнолітніх, хворих та людей з інвалідністю. Воєводи пропонують вилучити із закону статтю про грошове забезпечення на проживання та харчування, бо існує також положення про соціальну допомогу, яку надають органи державного управління. Тому відбуваються зловживання «у вигляді подвійного розміщення тих самих людей».

За офіційними підрахунками, у Польщі перебуває близько 1 млн українців, які прибули після початку війни, також — ще приблизно 1,5 млн українців, які були тут до війни.

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