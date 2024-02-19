На одному з вокзалів у Варшаві планують закрити останній пункт допомоги українським біженцям — Finance.ua

На одному з вокзалів у Варшаві планують закрити останній пункт допомоги українським біженцям Сьогодні 07:12 — Світ

На одному з вокзалів у Варшаві планують закрити останній пункт допомоги українським біженцям, Фото: slovoidilo.ua

Норвезька рада у справах біженців 20 лютого 2024 року планує припинити роботу останнього цілодобового пункту біженців із України, який знаходиться на залізничній станції Варшава-Східна.

Про це повідомляє oko.press.

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Біженці, які їдуть на захід, приїжджають на залізничну станцію автобусами та поїздами. Частина прибуває з окупованих територій через росію, а далі через Литву, Латвію та Білорусь. Із березня 2022 року допомогою пункту скористалися понад 100 тисяч біженців.

У випадку, якщо центр все ж закриють, тисячі людей, які потребують допомоги залишаться без допомоги, харчування та медичного обслуговування. А це передусім жінки з дітьми, люди похилого віку, люди з інвалідністю, хворі та поранені.

«Ми не можемо перестати допомагати. Автобуси продовжуватимуть прибувати до Warszawa Wschodnia. Волонтерські групи допомагають на станціях у Німеччині, Норвегії та Фінляндії. А у Варшаві вже немає ні воєводського, ні приймального пункту. Є лише ми», — каже активіст організації «Асиметристи» Каєтан Врублевський.

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Він зауважує, що центр мав бути щонайменше до кінця травня 2024 року. Варшава є найбільшим перевалочним пунктом для біженців із прифронтових районів та окупованих регіонів.

Неурядові організації допомагають біженцям з переїздом на Захід. Створено цілу мережу волонтерів із різних організацій, які можуть евакуювати цілі родини з передової, наприклад, до Німеччини чи Норвегії.

Залежно від ситуації на фронті кількість евакуаційних автобусів із біженцями коливається від 7 (наприклад, після підриву росіянами дамби в Новій Качовці) до 3 на тиждень. Кожен з них перевозить в середньому 50 осіб.

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«Усі виходять на станції Wschodnia, виснажені, голодні, травмовані, часто потребуючи негайної медичної допомоги. У більшості немає грошей, особливо у тих, хто з окупації», — зазначає волонтер.

За його словами, ліквідація центру призведе до того, що новоприбулі не зможуть отримати медичну допомогу, місце для сну та їжу.

Нагадаємо, у Швеції збільшать підтримку біженців з України. Уряд країни готується дозволити українцям отримувати шведський номер соціального страхування, що дасть доступ до багатьох послуг.

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