У Швеції розширять допомогу українським біженцям: що планують змінити — Finance.ua

У Швеції розширять допомогу українським біженцям: що планують змінити Сьогодні 09:22 — Особисті фінанси

У Швеції розширять допомогу українським біженцям: що планують змінити

У Швеції збільшать підтримку біженців з України. Уряд країни готується дозволити українцям отримувати шведський номер соціального страхування, що дасть доступ до багатьох послуг.

Про це повідомила міністерка міграції Марія Мальмер Стенергард.

«Це означає, що вони отримають зовсім інший доступ до шведської системи охорони здоров’я, можливість отримати BankID, а також отримують право на значно вищу підтримку», — заявила вона.

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Міністерка зазначила, що українським біженцям необхідний повний доступ до навчання шведською мовою, до послуг служби зайнятості. Законопроект буде винесено на обговорення, і очікується, що він може набути чинності восени.

Що зміниться

Раніше уряд критикували за виплати українським біженцям, які прибули до Швеції після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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Якщо законопроект буде ухвалено, добова сума збільшиться із нинішніх 71 шведської крони (6,28 євро) до 308 шведських крон (27,26 євро). Це означатиме, що на місяць українські біженці отримуватимуть приблизно 818 євро.

Хто з біженців отримає привілеї

Закон спрямований на тих українців, які перебувають у Швеції понад рік і планують залишитися довше.

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Політики закликають уряд прийняти тимчасовий захід для збільшення фінансової підтримки українців до ухвалення закону.

Довідка Finance.ua:

Українські біженці у Люксембурзі зможуть користуватися тимчасовим захистом ще рік. Про продовження статусу до 4 березня 2025 року повідомили в МВС країни.

В ООН повідомили, що 80% утікачів від війни в Україні мають намір повернутися додому, коли це буде безпечно.

У Польщі передбачений законом спецзахист для українських біженців, який закінчується 4 березня, буде продовжено на шість місяців. Після закінчення цього терміну правила зміняться.



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