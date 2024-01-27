Польща змінить правила перебування біженців з України у 2024 році — Finance.ua
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Польща змінить правила перебування біженців з України у 2024 році

Особисті фінанси
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Польща змінить правила перебування біженців з України у 2024 році
Польща змінить правила перебування біженців з України у 2024 році
У Польщі підрахували, що з 24 лютого 2022 року до 27 грудня 2023 року в усіх воєводствах організованим проживанням скористалося майже 531 тисяча біженців з України.
Про це пише ukrayina.pl.
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Передбачений законом спецзахист для українських біженців, який закінчується 4 березня, буде продовжено на шість місяців. Після закінчення цього терміну правила зміняться.
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Серед анонсованих змін

Скасування статусу біженця після виїзду громадянина України з Польщі навіть на короткий термін (наприклад, на свята або у відпустку).
На думку уряду, дії таких осіб показують, що їм вже не потрібен тимчасовий захист. Також біженці отримуватимуть менші виплати на дітей.
Польський уряд проведе консультації з міністерствами, органами місцевого самоврядування та організаціями, які надають біженцям допомогу.
«Зміни дуже потрібні. Міжнародну фінансову допомогу від держави мають надавати лише хворим, залежним та інвалідам, переважно зі Східної України», — каже Анета Жоховська, директор Фундації Лени Гроховської, яка керує п’ятьма центрами для біженців у Польщі. Там проживає близько тисячі осіб.
Запроваджена урядом ПіС у березні минулого року часткова оплата за харчування та проживання для українців, які довше проживають у центрах колективного розміщення, виявляється положенням «на папері». За даними, підготовленими для «Rz» Міністерством внутрішніх справ, нині у фінансованих державою центрах проживає понад 42 200 громадян України.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Польща перевірить українців на законність отримання виплат. Іноземці у Польщі, зокрема українські громадяни, мають право на отримання різних соцвиплат. Більшість біженців отримують виплати на дітей у сумі 500 злотих щомісяця.
Але ZUS вирішив перевірити ще раз, хто з іноземців отримують допомогу неправомірно. ZUS має право відкликати виплати зі стягненням штрафу. Так, виплати допомоги 500+ вже призупинили у сумі 18 000 злотих.
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Довідка Finance.ua:

  • Українці, які внаслідок бойових дій в Україні прибули на територію Польщі після 1 січня 2023 року (в тому числі ті, хто виїхав з України після 24 лютого 2022 року), не отримували допомоги за проектом у 2022 році та перебувають у Польщі після 1 січня 2023 року, можуть отримати допомогу.

Як взяти іпотечний кредит у Польщі

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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