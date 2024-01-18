Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2025 року — Finance.ua

Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2025 року
Механізм тимчасового захисту, запущений виконавчим рішенням Ради ЄС у березні 2022 року, спочатку на один рік, було продовжено ще на один рік — до 4 березня 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба уряду Польщі.
«Особам, які отримали від Управління у справах іноземців свідоцтво про тимчасовий захист із терміном дії до 4 березня 2023 року, 4 вересня 2023 року або 4 березня 2024 року, не потрібно звертатися по нові документи. Ці сертифікати діятимуть до 4 березня 2025 року», — зазначено в повідомленні.
Нормативи не передбачають правового підґрунтя для заміни вже виданих свідоцтв у зв’язку з продовженням тимчасового захисту.
У документах є відповідна відмітка щодо продовження терміну їхньої дії в силу закону. Тому іноземці, які вже отримали сертифікати, можуть продовжувати використовувати їх як документи на проживання, що підтверджують їхній легальний статус.
Нагадаємо, у Польщі офіційно працюють близько 750 тисяч українців. У 2023 році знизилася частка тих, хто задоволений своєю роботою у цій країні.
У Польщі попри велику кількість українців та працівників із інших країн залишається дефіцит робочих рук. У переліку професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці у 2024 році, більшість пов’язані із фізичною працею.
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