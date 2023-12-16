Мінімальна зарплата в Польщі зросте на 18%. Скільки пропонують українцям — Finance.ua

Мінімальна зарплата в Польщі зросте на 18%. Скільки пропонують українцям Сьогодні 16:03 — Світ

Мінімальна зарплата в Польщі зросте на 18%. Скільки пропонують українцям

У січні 2024 року мінімальна заробітна плата у Польщі складе 3222 злотих (29 810 грн грн). Таке підвищення стане рекордним за останні 15 років.

Українці, які живуть та працюють у Польщі, можуть знайти у цьому стимул не розглядати інші західні напрямки для трудової діяльності, прокоментували в міжнародній агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Згідно з результатами опитування агенції, яке проводилось в листопаді, тільки 20% респондентів виявили чіткий намір залишитися у Польщі, 13% планують перебувати тут до 5 років, 11% лишаються щонайменше на рік, 10% — на півроку.

Найбільше голосів віддали за пункт «важко визначитись» — 46%.

Як це вплине на українців у Польщі

В агенції пояснюють, що зростання мінімальної заробітної плати — позитивний фактор для працівників з відсутністю кваліфікації, зокрема робітників заводів, складів та фабрик. У той час для висококваліфікованих робітників, таких як електрики, зварювальники, швеї, слюсарі ця новина не є фінансово привабливою, адже такі спеціалісти раніше отримували на 30% більше звичайних працівників, а з січня їхні ставки зрівнюються. Відтак, для того аби заробляти більше, вузькофахові спеціалісти мають підвищувати свою кваліфікацію.

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Крім того і роботодавці можуть відчути значний тиск у зв’язку із збільшенням витрат на оплату праці.

Цьогоріч, до підвищення заробітної плати жінкам без знання мови та спеціалізації пропонують такі прості вакансії, як пакування одягу на складі, виробництво та пакування напівфабрикатів, заморожування овочів та фруктів, виготовлення та пакування різдвяних прикрас. Мінімальна ставка на таких ваканціях складає 19 злотих за годину (177 грн). На вакансіях, які потребують вузької кваліфікації, таким як швея, пекар чи кухар пропонують від 250 грн за годину.

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