Скільки українці заробляють у Польщі та яку освіту мають — дослідження — Finance.ua
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Скільки українці заробляють у Польщі та яку освіту мають — дослідження

Особисті фінанси
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Скільки українці заробляють у Польщі та яку освіту мають — дослідження
Скільки українці заробляють у Польщі та яку освіту мають — дослідження
У 2023 році найчастіше як українські біженці, так і довоєнні мігранти отримували зарплату у розмірі 3000 — 4000 злотих (28 тис. — 38 тис. грн). 49% біженців задекларували заробіток менше 3000 злотих, серед довоєнних мігрантів таких усього 21%.
Про це йдеться у звіті Національного Банку Польщі (НБП), що проаналізував аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.
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Згідно з опитуванням, яке проводилося НБП з 2019 року, середня заробітна плата мігрантів, які прибули до Польщі до початку війни, зросла між 2019 і 2022 роками приблизно на 38%, а між 2022 і 2023 років — на 6%. Середня чиста заробітна плата, отримана українцями у Польщі сягає близько 33 тис. грн.
Усього до повномасштабної війни в Україні працевлаштованими були 94% українських мігрантів у Польщі порівняно з 64% мігрантів часів війни.

Портрет українців у Польщі

Переважна більшість усіх біженців після 24 лютого 2022 року становили жінки — 78%, біженці-чоловіки — 22%.
Жінок, які залишилися в Польщі з дітьми і не мають інших членів сім'ї — 26% від усіх біженців, за ними йдуть 12% жінок, які залишилися з дітьми і партнером (чоловіком).
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Однак, відносно високий відсоток жінок, які перебувають у Польщі без дітей та партнера — самі або тільки з іншими членами сім'ї, загалом 32%.
Попри те, що українських чоловіків-біженців з України менше, вони набагато краще почуваються на польському ринку праці. Більша частина з них працює (71% проти 61%) і лише 15% чоловіків є безробітними проти 27% жінок.

Професії та освіта мігрантів

Цікаво, що довоєнні мігранти здебільшого працювали на професіях, що вимагають спеціальної кваліфікації, але не вищої освіти (зварювальники, токарі, електрики тощо). У той час, як біженці, які прибули і влаштувалися на роботу у Польщі, виявилися в середньому людьми з відносно високою освітою, однак переважна більшість біженців, виконували просту роботу, яка не вимагала кваліфікації.
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В аналітичному центрі Gremi Personal опитали працевлаштованих українців стосовно рівня здобутої освіти в Україні (в опитуванні взяли участь 480 респондентів).
Відтак 36% мають середню технічну освіту — це найбільший показник серед усіх. 26% мають повну середню освіту, 18% отримали вищу освіту, 8% — базову середню, 6% — мають незакінчену вищу освіту.
Інфографіка: Gremi Personal.
Інфографіка: Gremi Personal.
3% мають науковий ступінь, та по 1,5% припадає на пункти «вища технічна» та «незакінчена середня».
«Заробітна плата українських біженців у Польщі здебільшого залежить від підвищення мінімальної заробітної плати в польській економіці та рідко пов’язана з освітою, отриманою в Україні, незалежно від її рівня. Однак, якщо висококваліфіковані українці достатньо володіють польською мовою — вони можуть конкурувати з поляками за вакантні місця», — зазначили в Gremi Personal.

Довідка Finance.ua:

  • у Польщі склали перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці у 2024 році. Переважно, це робота, пов’язана із фізичною працею;
  • у січні 2024 року мінімальна заробітна плата у Польщі зросла до 3222 злотих (29 810 грн грн). Таке підвищення стало рекордним за останні 15 років.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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