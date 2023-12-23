Все менше українців задоволені своєю роботою в Польщі (опитування) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Все менше українців задоволені своєю роботою в Польщі (опитування)

Особисті фінанси
114
Все менше українців задоволені своєю роботою в Польщі (опитування)
Все менше українців задоволені своєю роботою в Польщі (опитування)
У Польщі офіційно працюють близько 750 тисяч українців. У 2023 році знизилася частка тих, хто задоволений своєю роботою у цій країні.
Скільком людям не вистачає їхньої польської зарплати на життя, розповідає yavp.pl.
Кількість українців на ринку праці Польщі, які задоволені своєю роботою, у 2023 році знизилася порівняно із минулими роками. Це випливає зі звіту компанії OTTO Work Force Central Europe, який називається «Як українці оцінюють роботу в Польщі».
Читайте також
На кінець 2023 року лише 75% тимчасових працівників з України відповіли, що задоволені роботою в Польщі. У 2022 році позитивно оцінювали свою роботу у цій країні 79% опитаних, а у 2021 році - 85%.
«Треба відзначити, що велику частину тимчасових працівників становлять біженці, які були змушені залишити свою батьківщину через війну. У їхньому випадку причиною зниження задоволеності роботою в Польщі може бути невизначеність щодо закінчення війни та втома від тривалого перебування у Польщі», — зазначив керуючий директор компанії Томаш Дудек.
За його словами, ще однією проблемою є невідповідність структури працівників із робочими пропозиціями, оскільки зросла кількість жінок, які працюють у Польщі. Також причиною невдоволення може бути зростання витрат на життя в країні.
Читайте також
Серед опитаних тимчасових працівників з України не всім вистачає зароблених грошей для утримання себе. На це запитання українці відповіли так:
  • вистачає на утримання себе і на основні покупки — 43%;
  • можуть заощаджувати і відкладати гроші - ¼ опитаних;
  • важко утримувати себе на польську зарплату — 22%.
Попри високі витрати на життя у Польщі, понад половина респондентів (56%) переказують частину зароблених грошей родинам в Україні. Майже третина надсилаютьродині від 20 до 30% своєї заробітної плати, п половина — до 20% заробленого.
Більшість українців не готові переїжджати до іншого міста у Польщі, якщо їм запропонують кращу роботу. Таких відповідей було 59%. Серед основних причин: небажання починати все з початку в іншому місті - 76%, небажання змінювати школу для дітей — 53%, небажання розлучатися зі знайомими — 26%.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.