На що українці в Польщі беруть кредити у банках — Finance.ua

На що українці в Польщі беруть кредити у банках
Після початку війни в Україні та хвилі імміграції польські банкіри задавалися питанням, як українці будуть «банкувати» в Польщі. Вони розглядали два сценарії. У першому випадку біженці використовують свої рахунки лише для щоденних платежів, а в другому випадку — беруть кредити з часом. І це свідчить про те, що вони планують залишатися в Польщі на більший період часу.
Про те, які кредити беруть українці в Польщі, пише польське видання money.pl.
З січня по жовтень банки надали клієнтам кредитів на 2,621 млрд злотих. Загальний борговий баланс українців на кінець жовтня становив 7,942 млрд злотих.
На що беруть кредити
- 75 відсотків становлять іпотечні кредити,
- 19 відсотків — кредити готівкою,
- кредити та карти в розстрочку становлять лише 2%.
«Вартість їхнього боргу становить лише 0,5 відсотка від усього кредитного портфеля польських банків» — йдеться в повідомденні. Для порівняння, частка українців у пулі особистих рахунків становить понад 4%.
Нагадаємо, за даними Європейського статистичного бюро, показник безробіття у Польщі становить лише 3%. Це так званий середній рівень безробіття, розрахований як відсоток безробітних людей у віці 15−74 років, які активно шукали роботу протягом останніх тижнів, стосовно всіх економічно активних людей у даної країни.
В Польщі не люди шукають роботу, а вакансії «шукають» працівників. Тут не вистачає працівників аж за 27 професіями.
Найбільш розшукувані працівники у 2023 році в Польщі:
- теслярі,
- покрівельники,
- електрики,
- кухарі,
- механіки,
- монтажники будівельних установок,
- муляри та штукатури,
- оператори та механіки землерийної техніки,
- оператори різальних машин,
- зварювальники та слюсарі,
- водії автобусів,
- водії вантажівок та трактористи,
- будівельники,
- будівельні та оздоблювальні робітники.
Довідка Finance.ua:
- За даними Головного Управління Статистики (GUS), у Польщі середня зарплата дорівнює 7 380 злотих брутто. Проте це зовсім не означає, що такий заробіток можна отримувати в усіх регіонах країни.
- Найбільше можна заробити не у столиці. У вересні 2023 року середня зарплата на підприємствах у Кракові становила майже 10 тисяч злотих на місяць. Це найвищий результат у Польщі.
- У Польщі рекордна кількість працевлаштованих іноземців — 1 млн 125 тис. З них три чверті українців — порахували в Управлінні соціального страхування (ZUS);
- резиденти України з початку 2022 року набули у власність, або ліквідували 6721 іноземну компанію. Із них 33% відкрили свій бізнес у Польщі.
Блокада кордону зі сторони Польщі
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