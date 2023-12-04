На що українці в Польщі беруть кредити у банках — Finance.ua

На що українці в Польщі беруть кредити у банках Сьогодні 12:00 — Кредит&Депозит

На що українці в Польщі беруть кредити у банках

Після початку війни в Україні та хвилі імміграції польські банкіри задавалися питанням, як українці будуть «банкувати» в Польщі. Вони розглядали два сценарії. У першому випадку біженці використовують свої рахунки лише для щоденних платежів, а в другому випадку — беруть кредити з часом. І це свідчить про те, що вони планують залишатися в Польщі на більший період часу.

Про те, які кредити беруть українці в Польщі, пише польське видання money.pl.

З січня по жовтень банки надали клієнтам кредитів на 2,621 млрд злотих. Загальний борговий баланс українців на кінець жовтня становив 7,942 млрд злотих.

На що беруть кредити

75 відсотків становлять іпотечні кредити,

19 відсотків — кредити готівкою,

кредити та карти в розстрочку становлять лише 2%.

«Вартість їхнього боргу становить лише 0,5 відсотка від усього кредитного портфеля польських банків» — йдеться в повідомденні. Для порівняння, частка українців у пулі особистих рахунків становить понад 4%.

Нагадаємо, за даними Європейського статистичного бюро, показник безробіття у Польщі становить лише 3%. Це так званий середній рівень безробіття, розрахований як відсоток безробітних людей у ​​віці 15−74 років, які активно шукали роботу протягом останніх тижнів, стосовно всіх економічно активних людей у даної країни.

В Польщі не люди шукають роботу, а вакансії «шукають» працівників. Тут не вистачає працівників аж за 27 професіями.

Найбільш розшукувані працівники у 2023 році в Польщі:

теслярі,

покрівельники,

електрики,

кухарі,

механіки,

монтажники будівельних установок,

муляри та штукатури,

оператори та механіки землерийної техніки,

оператори різальних машин,

зварювальники та слюсарі,

водії автобусів,

водії вантажівок та трактористи,

будівельники,

будівельні та оздоблювальні робітники.

Довідка Finance.ua:

За даними Головного Управління Статистики (GUS), у Польщі середня зарплата дорівнює 7 380 злотих брутто. Проте це зовсім не означає, що такий заробіток можна отримувати в усіх регіонах країни.

Найбільше можна заробити не у столиці. У вересні 2023 року середня зарплата на підприємствах у Кракові становила майже 10 тисяч злотих на місяць. Це найвищий результат у Польщі.

У Польщі рекордна кількість працевлаштованих іноземців — 1 млн 125 тис. З них три чверті українців — порахували в Управлінні соціального страхування (ZUS);

резиденти України з початку 2022 року набули у власність, або ліквідували 6721 іноземну компанію. Із них 33% відкрили свій бізнес у Польщі.

Блокада кордону зі сторони Польщі

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