Працівників яких професій найбільше бракує в Польщі — Finance.ua

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Працівників яких професій найбільше бракує в Польщі

Особисті фінанси
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Працівників яких професій найбільше бракує в Польщі
Працівників яких професій найбільше бракує в Польщі
За даними Європейського статистичного бюро, показник безробіття у Польщі становить лише 3%. Це так званий середній рівень безробіття, розрахований як відсоток безробітних людей у ​​віці 15−74 років, які активно шукали роботу протягом останніх тижнів, стосовно всіх економічно активних людей у даної країни.
Цей європейський показник означає, що Польща разом з Німеччиною посідає 2 місце в європейському рейтингу. Краща ситуація (безробіття 2,1%) лише в Чехії. Таким чином в Польщі не люди шукають роботу, а вакансії «шукають» працівників. В Польщі не вистачає працівників аж за 27 професіями.
Найбільш розшукувані працівники у 2023 році в Польщі:
  • теслярі,
  • покрівельники,
  • електрики,
  • кухарі,
  • механіки,
  • монтажники будівельних установок,
  • муляри та штукатури,
  • оператори та механіки землерийної техніки,
  • оператори різальних машин,
  • зварювальники та слюсарі,
  • водії автобусів,
  • водії вантажівок та трактористи,
  • будівельники,
  • будівельні та оздоблювальні робітники.
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Медична галузь потребує:
  • лікарі,
  • медсестри та акушерки,
  • психологи,
  • психотерапевти,
  • фізіотерапевти,
  • масажисти,
  • доглядальники за людьми похилого віку та інвалідами.
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В освіті також велика кількість вакансій:
  • викладачі практичного професійного навчання,
  • вчителі загальної освіти,
  • вчителі професійно-технічних предметів,
  • вчителі, які викладають у спеціальних школах та інтеграційних класах.
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За матеріалами:
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