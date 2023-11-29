Працівників яких професій найбільше бракує в Польщі — Finance.ua

Працівників яких професій найбільше бракує в Польщі
За даними Європейського статистичного бюро, показник безробіття у Польщі становить лише 3%. Це так званий середній рівень безробіття, розрахований як відсоток безробітних людей у віці 15−74 років, які активно шукали роботу протягом останніх тижнів, стосовно всіх економічно активних людей у даної країни.
Цей європейський показник означає, що Польща разом з Німеччиною посідає 2 місце в європейському рейтингу. Краща ситуація (безробіття 2,1%) лише в Чехії. Таким чином в Польщі не люди шукають роботу, а вакансії «шукають» працівників. В Польщі не вистачає працівників аж за 27 професіями.
Найбільш розшукувані працівники у 2023 році в Польщі:
- теслярі,
- покрівельники,
- електрики,
- кухарі,
- механіки,
- монтажники будівельних установок,
- муляри та штукатури,
- оператори та механіки землерийної техніки,
- оператори різальних машин,
- зварювальники та слюсарі,
- водії автобусів,
- водії вантажівок та трактористи,
- будівельники,
- будівельні та оздоблювальні робітники.
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Медична галузь потребує:
- лікарі,
- медсестри та акушерки,
- психологи,
- психотерапевти,
- фізіотерапевти,
- масажисти,
- доглядальники за людьми похилого віку та інвалідами.
В освіті також велика кількість вакансій:
- викладачі практичного професійного навчання,
- вчителі загальної освіти,
- вчителі професійно-технічних предметів,
- вчителі, які викладають у спеціальних школах та інтеграційних класах.
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