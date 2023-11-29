Працівників яких професій найбільше бракує в Польщі — Finance.ua

Працівників яких професій найбільше бракує в Польщі Вчора 16:17 — Особисті фінанси

Працівників яких професій найбільше бракує в Польщі

За даними Європейського статистичного бюро, показник безробіття у Польщі становить лише 3%. Це так званий середній рівень безробіття, розрахований як відсоток безробітних людей у ​​віці 15−74 років, які активно шукали роботу протягом останніх тижнів, стосовно всіх економічно активних людей у даної країни.

Цей європейський показник означає, що Польща разом з Німеччиною посідає 2 місце в європейському рейтингу. Краща ситуація (безробіття 2,1%) лише в Чехії. Таким чином в Польщі не люди шукають роботу, а вакансії «шукають» працівників. В Польщі не вистачає працівників аж за 27 професіями.

Найбільш розшукувані працівники у 2023 році в Польщі:

теслярі,

покрівельники,

електрики,

кухарі,

механіки,

монтажники будівельних установок,

муляри та штукатури,

оператори та механіки землерийної техніки,

оператори різальних машин,

зварювальники та слюсарі,

водії автобусів,

водії вантажівок та трактористи,

будівельники,

будівельні та оздоблювальні робітники.

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Медична галузь потребує:

лікарі,

медсестри та акушерки,

психологи,

психотерапевти,

фізіотерапевти,

масажисти,

доглядальники за людьми похилого віку та інвалідами.

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В освіті також велика кількість вакансій:

викладачі практичного професійного навчання,

вчителі загальної освіти,

вчителі професійно-технічних предметів,

вчителі, які викладають у спеціальних школах та інтеграційних класах.

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uamedia За матеріалами:

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